مرافعة النيابة في محاكمة 12 متهما بخلية اللجان الإدارية

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، غدا السبت لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 12 متهما بخلية اللجان الإدارية بالتجمع، في القضية رقم 4724 لسنة 2025.

ووجه للمتهم الأول وأخرين اتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

ووجه لبعض المتهمين الانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم باغراضها، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.