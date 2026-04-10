حوادث

علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر

الشاب الضحية

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز مقتل صاحب كافيه بمدينة منشأة القناطر وإلقاء جثته في الرياح البحيري، حيث تبين أن الواقعة عبارة عن "جريمة شرف".

وكشفت تحريات مباحث الجيزة أن المجني عليه كان يرتبط بعلاقة عاطفية بسيدة متزوجة وفور علم زوجها بالأمر قرر الانتقام فتوجه للكافيه ملك المجني عليه وتشاجر معه ثم سدد له طعنتين وألقى بجثمانه في الرياح البحيري وفر هاربا.

نجحت مباحث الجيزة في إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام منه لعلاقته بزوجته.

وباشرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في العثور على جثة صاحب كافيه في الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب وتوقيت الوفاة، والأداة المستخدمة في قتله، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة لإجراء معاينة لمسرح الجريمة ومناظرة جثة المجني عليه والتي أسفرت عن إصابته بطعنتين نافذتين في الصدر والبطن وعن وجود الجثة في المياه لعدة ساعات، كما أسفرت المعاينة عن أن مسرح الجريمة عبارة عن كافيه صغير بجوار الرياح البحيري ويوجد بداخله غرفة خصصها المجني عليه للاستراحة خلال أوقات العمل وعثر بداخلها على نقاط دماء في أرضية الغرفة وهي التي أثارت الاشتباه في البداية حول وجود شبهة جنائية في اختفاء المجني عليه.

وكلفت النيابة خبراء الأدلة الجنائية برفع الآثار البيولوجية من مسرح الجريمة "دماء وبصمات" لفحصها ومضاهاتها بدماء وبصمات المجني عليه تحسبا أن تكون تلك الدماء للجاني نتيجة مقاومة المجني عليه له وأيضا بحثا عن بصمات مختلفة قد تقود للمتهم.

ومن جانبها فحصت الأجهزة الأمنية بالجيزة علاقات المجني عليه ومدى وجود خلافات له مع آخرين سواء شخصية أو في العمل، وناقش فريق البحث الجنائي عددا من أقارب وأصدقاء المجني عليه للوقوف على آخر شخص كان برفقة المجني عليه.

وتوصلت التحريات من خلال أقوال بعض أهالي القرية إلى وجود خلافات سابقة للمجني عليه مع آخر واطلاق النيران مثبت في محاضر شرطة قديمة بسبب سيدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا بتغيب "إيهاب.ص.خ" صاحب كافيه المسمى بـ"ريست أبو غالب" بمدينة منشأة القناطر، ووجهت قيادات أمن الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات تغيب الشاب.

وأسفر الفحص المبدئي لغرفة داخل الكافيه عن وجود آثار دماء ما أثار فزع أسرته، ونظرًا لوجود الرياح البحيري بجانب الكافيه اتجهت الأنظار لاحتمالية غرقه خاصة مع العثور على نقاط دماء على حافة الترعة.

وعقب ساعات من البحث تم العثور على جثة الشاب إلا أن وجود آثار طعنات في جثمانه أكدت تعرضه للقتل، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

