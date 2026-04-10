طعنة في صدر عامل من مقص حلاق بسبب شاكوش في الجيزة

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس حلاق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن عامل بمقص في منطقة الصف بمحافظة الجيزة، بسبب خلاف بينهما على "شاكوش".



وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم، البالغ من العمر 22 عامًا، والمجني عليه، البالغ من العمر 23 عامًا، بعدما توجه الحلاق إلى منزل العامل لاسترداد شاكوش كان استعاره منه.



وأضافت التحقيقات أن الخلاف تطور إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بإخراج مقص وطعن العامل في صدره، ما أسفر عن إصابته بجرح نافذ.



وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع مشاجرة ووجود مصاب بدائرة مركز الصف، وبالانتقال والفحص تبين إصابة العامل، فيما تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.



وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب لحظة غضب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.