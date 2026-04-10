المخرج ياسر سامي يتهم المنتج صلاح الجهيني بالتشهير به

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغ المخرج ياسر سامي الذي يتهم فيه المنتج صلاح الجهيني بسبه والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من محام وكيل عن المخرج ياسر محمد سامي بتضرر موكله من نشر المنتج صلاح الجهيني عبارات مسيئة ضده عبر صفحته الشخصية، اعتبرها المخرج طعنًا في مهنيته وإساءة لسمعته أمام الجمهور والوسط الفني.

وأرفق البلاغ منشورات تضمنت عبارات تشهير صريحة، حيث وصف المنتج صلاح الجهيني المخرج ياسر سامي بأنه "ملوش في الفن ولا الإخراج"، بالإضافة إلى عبارات أخرى اعتبرها الشاكي تمثل "سبًا وقذفًا" وتعمدًا للتقليل من شأنه المهني وتاريخه الفني، مما تسبب له في أضرار أدبية ومعنوية جسيمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتفحص أجهزة الأمن المحتوى المنشور للتأكد من نسبته للمشكو في حقه عبر الوسائل الفنية الحديثة و إحالة المحضر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.