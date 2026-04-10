لقيته في الشارع.. حيلة سيدة لتبني طفل من علاقة غير شرعية بالوراق

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على طفل رضيع بمنطقة الوراق، والتي تبين أنها نتجت عن بلاغ كاذب اختلقته سيدة لرغبتها في تبني الطفل بعد ولادته نتيجة علاقة غير شرعية.

بدأت الواقعة بورود بلاغ إلى قسم شرطة الوراق من سيدة تُدعى «هـ.أ» تبلغ من العمر 51 سنة، ادعت فيه العثور على طفل رضيع لا يتجاوز عمره 3 أسابيع في الشارع، وقامت باصطحابه للقسم لإثبات الواقعة وتسليمه.

وبإجراء التحريات، تبين عدم صحة أقوال المبلغة، وأنها اختلقت البلاغ بالكامل لتقنين وضع الطفل لديها، مستغلة وجوده بعد ولادته من علاقة غير شرعية، ورغبتها في تبنيه.

ومع تكثيف التحريات، تم ضبط السيدة الثانية «هـ.م» 48 سنة، والتي اعترفت بأنها حصلت على الطفل من قريبة لها تُدعى «م.س»، والتي بدورها أوضحت أن الطفل هو نجل شقيقتها، وأنها توسطت لتسليمه للمبلغة خشية افتضاح أمر شقيقتها بعد حملها سفاحا.

وبمواجهة الأم «م.س» 26 سنة، اعترفت بأن الطفل نتاج علاقة عاطفية غير شرعية مع سائق يُدعى «م.ح» 27 سنة، وأنها قررت التخلص من الطفل وتسليمه للتبني لإخفاء الواقعة عن أسرتها والمجتمع.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط الأب، الذي أقر بصحة الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.