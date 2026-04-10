إلهام أبو الفتح
حوادث

لقيته في الشارع.. حيلة سيدة لتبني طفل من علاقة غير شرعية بالوراق

ندى سويفى

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على طفل رضيع بمنطقة الوراق، والتي تبين أنها نتجت عن بلاغ كاذب اختلقته سيدة لرغبتها في تبني الطفل بعد ولادته نتيجة علاقة غير شرعية.

بدأت الواقعة بورود بلاغ إلى قسم شرطة الوراق من سيدة تُدعى «هـ.أ» تبلغ من العمر 51 سنة، ادعت فيه العثور على طفل رضيع لا يتجاوز عمره 3 أسابيع في الشارع، وقامت باصطحابه للقسم لإثبات الواقعة وتسليمه.

وبإجراء التحريات، تبين عدم صحة أقوال المبلغة، وأنها اختلقت البلاغ بالكامل لتقنين وضع الطفل لديها، مستغلة وجوده بعد ولادته من علاقة غير شرعية، ورغبتها في تبنيه.

ومع تكثيف التحريات، تم ضبط السيدة الثانية «هـ.م» 48 سنة، والتي اعترفت بأنها حصلت على الطفل من قريبة لها تُدعى «م.س»، والتي بدورها أوضحت أن الطفل هو نجل شقيقتها، وأنها توسطت لتسليمه للمبلغة خشية افتضاح أمر شقيقتها بعد حملها سفاحا.

وبمواجهة الأم «م.س» 26 سنة، اعترفت بأن الطفل نتاج علاقة عاطفية غير شرعية مع سائق يُدعى «م.ح» 27 سنة، وأنها قررت التخلص من الطفل وتسليمه للتبني لإخفاء الواقعة عن أسرتها والمجتمع.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط الأب، الذي أقر بصحة الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشاب أحمد محمد عبد الهادي

الحلم انتهى مبكرا.. شاب مصري يسافر إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش والقدر يكتب له نهاية مأساوية

صورة من الفيديو

مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب

التصالح

التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدة

الكويت

الحرس الوطني الكويتي: أضرار مادية جسيمة في أحد المواقع إثر استهداف مسيرة معادية

احمد عبد القادر

أمير هشام: لاعب الأهلي أولى صفقات الزمالك الصيفية

الشاب الضحية

علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر

الاهلي

إيهاب الكومي: مسؤول كبير في اتحاد الكرة هنأ محمود وفا بقرار ضربة جزاء الأهلي

امير هشام

لما تعرف تلعب تعالى اتكلم معايا.. كواليس صادمة في مباراة الأهلي وسيراميكا

ترشيحاتنا

الرماية

مصر ترسخ ريادتها الرياضية.. بطولة العالم للرماية للناشئين تنطلق من العاصمة الجديدة

مانويل جوزيه وأسرته

مانويل جوزيه يحتفل بعيد ميلاده الـ 80 بقميص الأهلي

سلوت

أحظى بثقه كاملة.. سلوت يتحدث عن حقيقة رحيله عن ليفربول

بالصور

توفير 2064 فرصة عمل داخل 33 مصنعا وشركة بالقطاع الخاص في الشرقية

فرص عمل
فرص عمل
فرص عمل

إطلالة ساحرة.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

لوك كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد