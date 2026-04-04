الإعدام لعامل بتهمة قتل زوجته بمنطقة الوراق

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار داخل مسكن الزوجية بدائرة قسم شرطة الوراق.

تفاصيل القضية

وكشفت التحقيقات أن المتهم، 40 عامًا، ويعمل بأحد المطاعم، أقدم على ارتكاب جريمته بسبب خلافات زوجية متكررة وشكوك حول رغبة زوجته في الانفصال، ما دفعه للتخطيط للتخلص منها.

وأوضحت النيابة أن المتهم استخدم عدة أدوات في تنفيذ جريمته، من بينها «أفيز، مفك، حزام، وعصا خشبية»، حيث قام بتقييد المجني عليها وتعذيبها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، متسببًا في إصابات متفرقة بجسدها.