أسعار الذهب الآن في مصر .. شوف عيار 21 وصل كام

يشهد سعر الذهب في مصر اهتماما متزايدا من قبل الراغبين في اقتناء المشغولات الذهبية، في ظل التقلبات المستمرة التي تؤثر على حركة الأسعار.

ويعزز ذلك من مكانة المعدن الأصفر كأحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار الآمن، نظرا لقدرته على الحفاظ على القيمة الشرائية للمدخرات على المدى الطويل.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24

سعر البيع 8,045 جنيه سعر الشراء 7,990 جنيه

عيار 21

سعر البيع 7,040 جنيه سعر الشراء 6,990 جنيه

عيار 18

سعر البيع 6,035 جنيه سعر الشراء 5,990 جنيه

عيار 14

سعر البيع 4,695 جنيه سعر الشراء 4,660 جنيه

الجنيه الذهب

سعر البيع 56,320 جنيه سعر الشراء 55,920 جنيه

الأونصة بالجنيه

سعر البيع 250,250 جنيه سعر الشراء 248,475 جنيه

الأونصة بالدولار

4,833.95 دولار

تكلفة المصنعية في مصر

تختلف قيمة المصنعية من محل صاغة إلى آخر، حيث يتراوح متوسطها شاملا الدمغة بين 150 و300 جنيه للقطعة، وذلك وفقا لنوع المشغولات وعيار الذهب، إلى جانب سياسة التسعير التي يعتمدها كل تاجر.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب عالميا بناء على مجموعة من العوامل الاقتصادية، في مقدمتها العرض والطلب؛ إذ يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى صعود الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في توجيه حركة الذهب؛ فمع انخفاضها يزداد الإقبال على الذهب كبديل استثماري، ما يدعم ارتفاع أسعاره.

إضافة إلى ذلك، تؤثر أسعار النفط العالمية على اتجاهات السوق، حيث تدفع تقلبات قطاع الطاقة المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كأداة للتحوط.

وفي ظل هذه المتغيرات، يظل الذهب أحد أهم وسائل الادخار والتحوط المالي، لا سيما خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من الأفراد والمستثمرين للحفاظ على قيمة أموالهم.