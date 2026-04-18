قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
بعد غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم “خطًا أصفر” في جنوب لبنان
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية تدريب العمالة والعمل معا في أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

استقرار الذهب في السعودية .. عيار 21 يسجل 506 ريالات

الذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 18 أبريل 2026، حالة من الاستقرار النسبي، مع متابعة دقيقة من الأسواق المحلية والعالمية لحركة المعدن النفيس، وسط ترقب لأي تغيرات قد تطرأ على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
 

ويأتي هذا الاستقرار في ظل ارتباط مباشر بين السوق المحلي والأسواق العالمية، إضافة إلى تأثيرات سعر صرف الدولار وحركة الطلب على الذهب سواء للاستثمار أو المشغولات.
 

أسعار الذهب اليوم في السعودية:
سعر الذهب عيار 24: 578.25 ريال للجرام
سعر الذهب عيار 22: 530.25 ريال للجرام
سعر الذهب عيار 21: 506.00 ريالات للجرام
سعر الذهب عيار 18: 433.75 ريال للجرام
أسعار السبائك والجنيه الذهب:
سعر الجنيه الذهب: 4048.25 ريال
سعر أوقية الذهب بالريال: 17988.25 ريال
الأسعار العالمية:
سعر أوقية الذهب عالميًا: 4796.85 دولار
وتعكس هذه المستويات حالة من التوازن النسبي في الأسواق، مع استمرار تأثر الأسعار المحلية بحركة التداولات العالمية في البورصات.
مؤشرات إضافية:
نصاب الزكاة على الذهب: 49151.25 ريال (على أساس 85 جرامًا من عيار 24)
ويستمر الذهب في جذب اهتمام المتعاملين، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار، مع توقعات بمزيد من التغيرات المرتبطة بالبيانات الاقتصادية العالمية خلال الفترة المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

