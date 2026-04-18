استقرار الذهب في السعودية .. عيار 21 يسجل 506 ريالات

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 18 أبريل 2026، حالة من الاستقرار النسبي، مع متابعة دقيقة من الأسواق المحلية والعالمية لحركة المعدن النفيس، وسط ترقب لأي تغيرات قد تطرأ على الأسعار خلال الفترة المقبلة.



ويأتي هذا الاستقرار في ظل ارتباط مباشر بين السوق المحلي والأسواق العالمية، إضافة إلى تأثيرات سعر صرف الدولار وحركة الطلب على الذهب سواء للاستثمار أو المشغولات.



أسعار الذهب اليوم في السعودية:

سعر الذهب عيار 24: 578.25 ريال للجرام

سعر الذهب عيار 22: 530.25 ريال للجرام

سعر الذهب عيار 21: 506.00 ريالات للجرام

سعر الذهب عيار 18: 433.75 ريال للجرام

أسعار السبائك والجنيه الذهب:

سعر الجنيه الذهب: 4048.25 ريال

سعر أوقية الذهب بالريال: 17988.25 ريال

الأسعار العالمية:

سعر أوقية الذهب عالميًا: 4796.85 دولار

وتعكس هذه المستويات حالة من التوازن النسبي في الأسواق، مع استمرار تأثر الأسعار المحلية بحركة التداولات العالمية في البورصات.

مؤشرات إضافية:

نصاب الزكاة على الذهب: 49151.25 ريال (على أساس 85 جرامًا من عيار 24)

ويستمر الذهب في جذب اهتمام المتعاملين، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار، مع توقعات بمزيد من التغيرات المرتبطة بالبيانات الاقتصادية العالمية خلال الفترة المقبلة.