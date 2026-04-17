قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
بعد غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم “خطًا أصفر” في جنوب لبنان
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية تدريب العمالة والعمل معا في أفريقيا
مداهمة في الدروب الصحراوية.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 175 مليون جنيه
بعد 24 ساعة.. إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غرفة القاهرة تطالب باستثناء سيارات نقل البضائع من قيود السير الجديدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

تقدم أحمد الوسيمي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة أجهزة التكييف والتبريد، بطلب إلى أيمن العشري، رئيس الغرفة، لمناقشة شكاوى عدد من التجار بشأن تنظيم حركة سيارات النقل الثقيل داخل المدن، في ضوء مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمقاهي.
 

وأوضح الوسيمي أن قرار حظر سير سيارات النقل الثقيل والمقطورات داخل المدن خلال الفترة من السادسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ليلاً، مع السماح بحركتها من الساعة الثانية عشرة ليلاً حتى السادسة صباحًا، يتعارض مع المواعيد الجديدة لغلق الأنشطة التجارية في الحادية عشرة مساءً، ما قد ينعكس على انتظام سلاسل الإمداد.


وأشار إلى أن الغرفة تدعم جهود الدولة والإجراءات التنظيمية المتخذة، مع المطالبة باستثناء سيارات نقل البضائع والسلع الغذائية، خاصة السيارات التي تقل حمولتها عن 3.5 طن، والسماح لها بالعمل خلال ساعات النهار، بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.


وأكد أن الهدف من المقترح هو الحفاظ على استقرار السوق وتفادي أي اختناقات في حركة التوزيع، بما يدعم استمرار النشاط التجاري بشكل طبيعي دون الإضرار بالتنظيم المروري داخل المدن.


وأضاف الوسيمي أن أيمن العشري رحب بمناقشة الموضوع وأبدى اهتمامًا بدراسة المقترح بما يحقق التوازن بين متطلبات تنظيم المرور والحفاظ على استقرار الأسواق، في إطار دعم توجهات الدولة لضمان توافر السلع وتعزيز الانضباط في حركة التجارة الداخلية.

النقل الثقيل السيارات غلق المحال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

ترشيحاتنا

ماكبوك برو M5

حرب الأسعار تشعل ماكبوك برو M5 بسعة 1 تيرابايت

ميتا

ميتا تقترب من انتزاع عرش إعلانات جوجل بدعم من الذكاء الاصطناعي

ماكبوك 8

شهر مع ماكبوك Neo .. 8 جيجا رام مش كفاية فعلًا

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد