غرفة القاهرة تطالب باستثناء سيارات نقل البضائع من قيود السير الجديدة

تقدم أحمد الوسيمي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة أجهزة التكييف والتبريد، بطلب إلى أيمن العشري، رئيس الغرفة، لمناقشة شكاوى عدد من التجار بشأن تنظيم حركة سيارات النقل الثقيل داخل المدن، في ضوء مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمقاهي.



وأوضح الوسيمي أن قرار حظر سير سيارات النقل الثقيل والمقطورات داخل المدن خلال الفترة من السادسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ليلاً، مع السماح بحركتها من الساعة الثانية عشرة ليلاً حتى السادسة صباحًا، يتعارض مع المواعيد الجديدة لغلق الأنشطة التجارية في الحادية عشرة مساءً، ما قد ينعكس على انتظام سلاسل الإمداد.



وأشار إلى أن الغرفة تدعم جهود الدولة والإجراءات التنظيمية المتخذة، مع المطالبة باستثناء سيارات نقل البضائع والسلع الغذائية، خاصة السيارات التي تقل حمولتها عن 3.5 طن، والسماح لها بالعمل خلال ساعات النهار، بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.



وأكد أن الهدف من المقترح هو الحفاظ على استقرار السوق وتفادي أي اختناقات في حركة التوزيع، بما يدعم استمرار النشاط التجاري بشكل طبيعي دون الإضرار بالتنظيم المروري داخل المدن.



وأضاف الوسيمي أن أيمن العشري رحب بمناقشة الموضوع وأبدى اهتمامًا بدراسة المقترح بما يحقق التوازن بين متطلبات تنظيم المرور والحفاظ على استقرار الأسواق، في إطار دعم توجهات الدولة لضمان توافر السلع وتعزيز الانضباط في حركة التجارة الداخلية.