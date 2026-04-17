صعود جديد.. الجنيه الذهب يسجل 56.6 ألف جنيه

استمر ارتفاع سعر الجنيه الذهب مع منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 17-4-2026؛ على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

الجنيه الذهب يصعد

وأظهر سعر الجنيه الذهب صعودًا بمقدار 480 جنيهًا مقارنة بما كان عليه مساء أمس الخميس.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وبلغ متوسط سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له مسجلًا 56.6 جنيه .

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب بأول تعاملات مساء اليوم زيادة قيمتها 65 جنيهًا .

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 7075 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 8085 جنيهًا للشراء و 8028 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7412 جنيهًا للشراء و7359 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 7075 جنيهًا للشراء و7025 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 6064 جنيهًا للشراء و5021 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 56.6 ألف جنيه للشراء و 56.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب 4864 دولارا للشراء و 4863 دولارا للبيع.