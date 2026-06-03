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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العثور على جثة بائعة في شارع بشبرا الخيمة

نقل الجثة
نقل الجثة

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة قتل مأساوية، بعدما عُثر على فتاة في العقد الثاني من العمر، تعمل بائعة بلاستيك، جثة هامدة، وملقاة أعلى سيارة ملاكي بأحد الشوارع، ما أثار حالة من الذعر والقلق بين الأهالي.


البداية بتلقي مدير إدارة البحث الجنائي، ورئيس مباحث المديرية، إخطاراً من المقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة فتاة ملقاة أعلى سيارة ملاكي.


وعلى الفور، أنتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لفتاة تُدعى “شروق”، تبلغ من العمر نحو 19 عامًا، وتعمل بائعة بلاستيك.


وبإجراء التحريات الأولية، بقيادة رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة ومعاونيه، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شاب مقيم بذات المنطقة، حيث قام بإلقاء الجثة أعلى سيارة ملاكي بالشارع، ثم فرّ هاربًا عقب إرتكاب الواقعة.


وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها حالياً لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وتتبع خط سيره.


وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

القليوبية شبرا الخيمة جثة بائعة أمن القليوبية بنها

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