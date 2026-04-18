نزل 45 جنيهًا.. تفاصيل هبوط الذهب مساء اليوم

هبط سعر الذهب وذلك في أول تعاملات له مساء اليوم السبت 18-4-2026 داخل محلات الصاغة المنتشرة على مستوي الجمهورية.

الذهب يهوي

وفقد سعر جرام الذهب أكثر من 45 جنيهًا من قيمته مقارنة بما كان عليه في ختام مساء أمس الجمعة.

الذهب يتذبذب

ويتعرض المعدن الأصفر في مصر لحالة من التذبذب منذ مطلع الأسبوع الماضي حيث تأرجح بين الهبوط والصعود وسط حالة من الترقب من المتابعين.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 7030 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر انتشاراً 8034 جنيهًا للشراء و 7077 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7364 جنيهًا للشراء و 7312 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًأ 7030 جنيهًا للشراء و 6980 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا نحو 6025 جنيهًا للشراء و 5982 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 56.24 ألف جنيه للشراء و 55.84 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4832 دولارا للشراء و 4831 دولارا للبيع.