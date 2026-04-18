قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع أسعار الذهب في مصر 100 جنيه خلال أسبوع رغم ارتفاع الأونصة عالميًا

ولاء عبد الكريم


شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع من 11 إلى 18 أبريل 2026، في حركة جاءت عكس الاتجاه العالمي، مدفوعة بتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، بنحو 100 جنيه، ليسجل تراجعًا بنسبة 1.4%، بعدما هبط من 7160 جنيهًا إلى 7060 جنيهًا بنهاية الأسبوع، وفقا تقرير فني لـ آي صاغة.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن العامل الرئيسي وراء هذا التراجع هو انخفاض سعر صرف الدولار بنسبة تقارب 2.5%، وهو ما ضغط بشكل مباشر على الأسعار المحلية، رغم ارتفاع الأونصة عالميًا.

وأوضح أن السوق المصرية أظهرت استجابة سريعة ومنضبطة للتغيرات الاقتصادية، حيث تحركت الأسعار في نطاق محدود بين 7175 جنيهًا كأعلى مستوى و7060 جنيهًا كأدنى مستوى، مع استقرار نسبي في فروق التسعير.

وأشار إلى أن تسعير الذهب في مصر أصبح أكثر ارتباطًا بسعر الدولار، باعتباره المحدد الأساسي لاتجاه السوق، في ظل متابعة المستثمرين لتطورات سعر الصرف والسياسات النقدية العالمية.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع، حيث صعدت الأونصة من نحو 4740 دولارًا إلى 4832 دولارًا، مدعومة بتراجع مؤشر الدولار وتحسن شهية المخاطرة في الأسواق.

وبدأت الأونصة تداولاتها عند مستوى 4676 دولارًا، قبل أن تتراجع قليلًا، ثم تدخل في موجة صعود تدريجية، تخطت خلالها مستويات 4700 و4800 دولار، لتسجل ذروة تجاوزت 4890 دولارًا بنهاية الأسبوع، قبل أن تغلق عند 4829 دولارًا.

وجاء هذا الأداء مدعومًا بتوقعات تهدئة التوترات الجيوسياسية، خاصة مع احتمالات التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية عند نطاق 3.5% إلى 3.75%، مع إشارات إلى خفض محتمل خلال العام.

توقعات أسعار الذهب

وتوقع إمبابي أن يتحرك الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة في نطاق عرضي يميل للهبوط على المدى القصير، حال استمرار تحسن الجنيه، بينما تظل النظرة إيجابية على المدى المتوسط بدعم من الطلب العالمي وعدم اليقين الاقتصادي.

وتعزز هذه التوقعات نتائج استطلاع «كيتكو نيوز»، الذي أظهر أن 80% من المحللين يتوقعون استمرار صعود الذهب، مقابل 20% يرجحون التراجع، في ظل تراجع عوائد السندات الأمريكية وارتفاع الأسواق المالية.

ورغم هذا التفاؤل، تشير بعض المؤشرات الفنية إلى احتمالات حدوث تصحيح مؤقت، مع اقتراب الأسعار من مستويات تشبع شرائي، إلا أن الذهب يظل مرشحًا لتحقيق مكاسب إضافية على المدى المتوسط، خاصة مع استمرار الطلب على الملاذات الآمنة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

