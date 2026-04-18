تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا

شهدت أسعار الدواجن في السوق المحلية، اليوم السبت، تراجعًا جديدًا مع استمرار موجة الانخفاضات التي بدأت خلال الفترة الماضية، بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وسط تحسن نسبي في حجم المعروض وتراجع الطلب.

أسعار الدواجن اليوم:

الدواجن البيضاء:

75 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتصل للمستهلك بنحو 85 جنيهًا

دواجن الأمهات:

67 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتصل للمستهلك بنحو 80 جنيهًا

الدواجن الساسو (الحمراء):

95 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتصل للمستهلك بنحو 105 جنيهات بعد أن كانت 110 جنيهات

الفراخ البلدي:

120 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتصل للمستهلك بنحو 130 جنيهًا

أسعار أجزاء الدواجن والمنتجات:

البانيه: من 190 إلى 260 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة

الأوراك: من 90 إلى 100 جنيه للكيلو

الأجنحة: من 70 إلى 80 جنيهًا للكيلو

زوج الحمام: نحو 190 جنيهًا

أسعار البيض:

كرتونة البيض الأحمر: 110 جنيهات جملة وتصل للمستهلك 120 جنيهًا

كرتونة البيض الأبيض: 110 جنيهات جملة وتباع للمستهلك بنحو 117 جنيهًا

كرتونة البيض البلدي: 135 جنيهًا جملة وتصل للمستهلك 150 جنيهًا

تفسير حركة السوق

وأكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن السوق يشهد حالة من الاستقرار النسبي مع انخفاض الأسعار بنحو 30% خلال الفترة الأخيرة، نتيجة زيادة المعروض وتراجع الطلب بعد انتهاء موسم رمضان.

وأوضح أن أسعار الدواجن في المزارع حاليًا لا تغطي تكاليف الإنتاج، في ظل ارتفاع مدخلات التشغيل، رغم توفر الإنتاج بكميات جيدة نتيجة إدخال قطعان جديدة وزيادة المعروض من الكتاكيت.

وأشار إلى أن السوق يشهد فجوة سعرية تتراوح بين 20% و30% بين سعر المزرعة وسعر البيع للمستهلك، بسبب حلقات الوساطة والسماسرة، مؤكدًا أن آليات العرض والطلب ما زالت هي المتحكم الرئيسي في حركة الأسعار.