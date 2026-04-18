صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت 18 أبريل 2026، ارتفاعًا جديدًا مدعومة بتحركات في الأسعار العالمية وزيادة الطلب على المعدن النفيس، ليسجل الجنيه الذهب مستويات قياسية جديدة في محلات الصاغة.



أسعار الجنيه الذهب في مصر:



سعر الجنيه الذهب: 56,600 جنيه

سعر الجرام (متوسط): 7,075 جنيهًا

سعر عيار 24: 8,085 جنيهًا للشراء – 8,028 جنيهًا للبيع

سعر عيار 22: 7,412 جنيهًا للشراء – 7,359 جنيهًا للبيع

سعر عيار 21: 7,075 جنيهًا للشراء – 7,025 جنيهًا للبيع

سعر عيار 18: 6,064 جنيهًا للشراء – 5,021 جنيهًا للبيع



تحركات السوق

وسجل الجنيه الذهب زيادة تُقدّر بنحو 480 جنيهًا مقارنة بتعاملات أمس، في استمرار للموجة الصعودية التي يشهدها السوق خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع ارتفاع سعر الجرام بنحو 65 جنيهًا خلال تعاملات اليوم.



أسعار الذهب عالميًا



وعلى المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4,864 دولارًا للشراء و4,863 دولارًا للبيع، وهو ما انعكس على حركة الأسعار داخل السوق المحلي.



ويأتي هذا الصعود وسط متابعة من المستثمرين لحركة الأسواق العالمية، وتغيرات أسعار الفائدة، بالإضافة إلى توجهات المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية.