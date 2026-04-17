الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

41 دينار.. أسعار الذهب اليوم في الكويت الجمعة 17 أبريل 2026

محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب اليوم في الكويت الجمعة 17 أبريل 2026 استقرارًا نسبيًا داخل أسواق الذهب، مع تسجيل مستويات متقاربة بين الأعيرة المختلفة، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين لحركة السوق المحلية المرتبطة بالأسعار العالمية.

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في الكويت، نحو 41.525 دينار، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 332.250 دينار، بالتزامن مع تحركات أسعار الأوقية عالميًا.

  • سعر الذهب عيار 24 اليوم: 47.475 دينار.
  • سعر الذهب عيار 22 اليوم: 43.500 دينار.
  • سعر الذهب عيار 21 اليوم: 41.525 دينار.
  • سعر الذهب عيار 18 اليوم: 35.600 دينار.
  • سعر الجنيه الذهب اليوم: 332.250 دينار.
  • سعر أوقية الذهب بالدينار: 1476.350 دينار.
  • سعر الذهب عالميًا اليوم: 4787.21 دولار للأوقية.
  • نصاب الزكاة: 4035.375 دينار لعدد 85 جرامًا من عيار 24.

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في الكويت نحو 47.475 دينار، وهو الأعلى من حيث النقاء ويُستخدم بشكل أساسي في السبائك والاستثمار.

أما سعر الذهب عيار 22 فقد بلغ 43.500 دينار، بينما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 41.525 دينار، وهو العيار الأكثر انتشارًا في المشغولات الذهبية داخل السوق الكويتي.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 35.600 دينار، ويُعد من الأعيرة المستخدمة في المجوهرات الحديثة.

وعلى مستوى السبائك، بلغ سعر الجنيه الذهب في الكويت نحو 332.250 دينار، متأثرًا بتحركات سعر الذهب عيار 21.

كما سجل سعر أوقية الذهب اليوم بالدينار نحو 1476.350 دينار، في حين بلغ السعر العالمي للأوقية 4787.21 دولار، ما يعكس ارتباط السوق المحلي بالأسعار العالمية.

وفيما يتعلق بالزكاة، بلغ نصاب زكاة الذهب نحو 4035.375 دينار، محسوبًا على أساس 85 جرامًا من عيار 24، وهو ما يهم شريحة كبيرة من المواطنين والمستثمرين في متابعة أسعار الذهب بشكل يومي.

