صادرات مصر من الفراولة المجمدة تسجل 99 مليون دولار خلال شهرين في 2026



واصلت صادرات الفراولة المجمدة المصرية تحقيق أداء قوي خلال أول شهرين من عام 2026، في إطار التحسن الملحوظ الذي يشهده قطاع الصناعات الغذائية وزيادة الطلب العالمي على المنتجات الزراعية المصرية.

وأوضح تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والذي حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أن صادرات الفراولة المجمدة سجلت نحو 99 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، لتحتل المرتبة الثانية ضمن قائمة أهم السلع الغذائية المصدرة.



وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء يعكس مكانة الفراولة المصرية في الأسواق العالمية، خاصة في ظل ما تتمتع به من جودة عالية وقدرة تنافسية من حيث السعر، إلى جانب الالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية المطلوبة في التصدير.



كما لفت إلى أن زيادة الطلب على المنتجات المجمدة ساهمت بشكل كبير في تعزيز صادرات الفراولة، خاصة في الأسواق الأوروبية وبعض الدول الآسيوية، التي تشهد نموًا في استهلاك المنتجات الغذائية الجاهزة والمحفوظة.



وأكد التقرير أن الفراولة المجمدة تعد من أبرز السلع ذات القيمة المضافة في هيكل الصادرات الزراعية والغذائية، لما توفره من فرص للتصنيع والتخزين والتصدير على مدار العام، بما يسهم في استقرار العوائد التصديرية.



واختتم بالتأكيد على أهمية استمرار دعم سلاسل التبريد والتخزين وتحسين كفاءة العمليات اللوجستية، بما يعزز من قدرة مصر على الحفاظ على مكانتها كأحد أبرز مصدري الفراولة المجمدة عالميًا، مع توقعات بمواصلة النمو خلال الفترة المقبلة.