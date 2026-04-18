الأهلي سيخسر كثيرا.. شوبير يكشف مصير عودة رضا سليم في الصيف
ضربات متتالية لقائمة الفراعنة.. 10 نجوم خارج حسابات منتخب مصر في مونديال 2026
الإيدز تحت المجهر.. أعراض مبكرة تحذر منها منظمة الصحة العالمية وطرق الوقاية
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة أحد الطرق خارج مسار زيارته بشمال سيناء
إعلام باكستاني: لا موعد محدد لمحادثات واشنطن وطهران.. ترقب دبلوماسي مستمر
وزيرة خارجية بريطانيا: إعادة فتح ممرات الملاحة عبر مضيق هرمز «أولوية قصوى»
إطلاق منصة رقمية لإدارة المدارس القومية لتعزيز الشفافية والحوكمة
مضيق هرمز والقانون الدولي.. تحذيرات من انفلات قانوني قد يقود لكارثة عالمية
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل؟
دماء الحروف.. رواية جديدة لـ أحمد فتحي عوض في هيئة الكتاب
إيرادات الأفلام.. كم أنفق الجمهور في شباك التذاكر؟
تعديل محتمل في معسكر الفراعنة.. حسام حسن يدرس التأجيل بسبب الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

صادرات مصر من الفراولة المجمدة تسجل 99 مليون دولار خلال شهرين في 2026

ولاء عبد الكريم


واصلت صادرات الفراولة المجمدة المصرية تحقيق أداء قوي خلال أول شهرين من عام 2026، في إطار التحسن الملحوظ الذي يشهده قطاع الصناعات الغذائية وزيادة الطلب العالمي على المنتجات الزراعية المصرية.
وأوضح تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والذي حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أن صادرات الفراولة المجمدة سجلت نحو 99 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، لتحتل المرتبة الثانية ضمن قائمة أهم السلع الغذائية المصدرة.
 

وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء يعكس مكانة الفراولة المصرية في الأسواق العالمية، خاصة في ظل ما تتمتع به من جودة عالية وقدرة تنافسية من حيث السعر، إلى جانب الالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية المطلوبة في التصدير.


كما لفت إلى أن زيادة الطلب على المنتجات المجمدة ساهمت بشكل كبير في تعزيز صادرات الفراولة، خاصة في الأسواق الأوروبية وبعض الدول الآسيوية، التي تشهد نموًا في استهلاك المنتجات الغذائية الجاهزة والمحفوظة.


وأكد التقرير أن الفراولة المجمدة تعد من أبرز السلع ذات القيمة المضافة في هيكل الصادرات الزراعية والغذائية، لما توفره من فرص للتصنيع والتخزين والتصدير على مدار العام، بما يسهم في استقرار العوائد التصديرية.


واختتم بالتأكيد على أهمية استمرار دعم سلاسل التبريد والتخزين وتحسين كفاءة العمليات اللوجستية، بما يعزز من قدرة مصر على الحفاظ على مكانتها كأحد أبرز مصدري الفراولة المجمدة عالميًا، مع توقعات بمواصلة النمو خلال الفترة المقبلة.

صادرات الفراوله المجمدة الفراولة المجمدة الصادرات المصرية من الغذاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ترشيحاتنا

إطلاق مشروع “The Spine”

برلماني: مشروع “The Spine” رسالة ثقة عالمية في قوة الاقتصاد المصري

قانون الاحوال الشخصية

برلمانية حزب العدل يطرح مشروعًا متكاملًا للأحوال الشخصية لتعزيز استقرار الأسرة

الأراضي الزراعية

الحبس والمصادرة معًا.. كيف يواجه القانون استنزاف الأراضي الزراعية؟

بالصور

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد