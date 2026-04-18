الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم السبت.. فيديو

هاجر ابراهيم

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

عرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقريرا بأسعار الذهب اليوم، السبت ، بالأسواق.

أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8057 جنيهًا.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7050 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 6042 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 56400 جنيه.

جاءت أسعار العملات الأجنبية اليوم كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي: 

البيع: 52:05 

الشراء: 51:95

سعر اليورو:

البيع: 61:33

الشراء: 61:21 

سعر الجنيه الإسترليني: 

البيع: 70.55

الشراء: 70.40

سعر الريال السعودي:

البيع: 13.87 

الشراء: 13:84 

سعر الدرهم الإماراتي: 

البيع: 14.17

الشراء: 14:14


 

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم السبت 18 أبريل 2026 انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

وأوضحت خلال صباح الخير يا مصر أن الطقس يكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، بينما يتحول إلى مائل للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار، مع أجواء معتدلة على السواحل الشمالية الغربية، ويعود ليصبح مائلًا للبرودة ليلًا.

فرص أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق

أكدت منار غانم أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تكون رعدية على بعض مناطق جنوب سيناء وخليج العقبة وحلايب وشلاتين ومرسى علم.

وأضافت أن هناك احتمالية ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق جنوب الوجه البحري، وقد تمتد بشكل محدود إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وأجزاء من جنوب الصعيد.

نشاط رياح مثيرة للأتربة وانخفاض في الرؤية

أشارت عضو المركز الإعلامي إلى نشاط ملحوظ للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، تتراوح سرعتها بين 30 إلى 40 كم/س.

وحذرت من أن هذه الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية بشكل مؤقت، خاصة في المناطق المكشوفة.

اضطراب الملاحة البحرية في بعض السواحل

لفتت إلى وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط مثل السلوم ومطروح والإسكندرية وكفر الشيخ، إضافة إلى مناطق من خليجي السويس والعقبة.

وأوضحت أن سرعة الرياح هناك تتراوح بين 40 إلى 60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج بين 2 إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة في المحافظاتالقاهرة الكبرى

العظمى: 26 درجة

الصغرى: 16 درجة

الإسكندرية

العظمى: 22 درجة

الصغرى: 15 درجة

مطروح

العظمى: 21 درجة

الصغرى: 14 درجة

صعيد مصر

سوهاج: 31 / 18

قنا: 33 / 19

أسوان: 34 / 21


 


 

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

