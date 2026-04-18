الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الدولار في السوق الرسمية .. تفاصيل العملة الأجنبية بالبنوك اليوم

سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الدولار لليوم الثاني على التوالي مع مستهل تعاملات اليوم السبت 18-4-2026 داخل السوق الرسمية.

وسجل سعر الدولار ثباتًا منذ ختام تعاملات الخميس الماضي في البنوك وحتي تعاملات اليوم نظرًا لعدم وجود تداول في الجهاز المصرفي على العملات الأجنبية.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك مساء الخميس الماضي وحتي مساء اليوم السبت؛ بواقع يومين اثنين نظرًا لبدء مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 51.79 جنيهًا للشراء و 51.89 جنيهًا للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار 51.67 جنيهًا للشراء و 51.77 جنيهًأ للبيع في بنك  الإمارات دبي الوطني.

بلغ ثاني أقل سعر دولار 51.68 جنيهًا للشراء و 51.78 جنيها للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.72 جنيهًا للشراء و 51.82 جنيهًا للبيع في بنوك  الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.75 جنيهًا للشراء و 51.85 جنيهًا للبيع في بنوك "بيت التمويل الكويتي، المصري لتنمية الصادرات، البركة، الكويت الوطني".

الدولار يصعد كملاذ آمن مع تصاعد حرب إيران

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 51,67 جنيهًا للشراء و 51.77 جنيهًا للبيع في بنوك العربي الإفريقي الدولي، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي".

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 51.77 جنيهًا للشراء و 51.87 جنيهًا للبيع في بنوك " HSBC، المصرف المتحد، قناة السويس، أبوظبي الأول،ميد بنك، مصر، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي، نكست، مصر، الأهلي المصري".

وصل أعلي سعر دولار 51.8 جنيها للشراء و 51.9 جنيهًا للبيع في بنك التعمير والإسكان.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 51.79 جنيهًا للشراء و 51.79 جنيهًا في بنك سايب.

سعر الدولار اليوم اخبار مصر مال واعمال سعر الدولار مقابل الجنيه أعلي سعر دولار اليوم أقل سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي

