بدون تغيير.. آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم

شهد سعر الدولار استقرارًا في أول تعاملات مساء اليوم الجمعة 17-4-2026؛ في السوق الرسمية بدون تغيير.

سعر الدولار اليوم

وبلغ متوسط سعر الدولار في آخر تداول له داخل البنوك أمس نحو 51.79 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.79 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 51.67 جنيه للشراء و51.77 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 51.7 جنيه للشراء و 51.8 جنيه للبيع مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل سعر الدولار 51.72 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع في بنوك التجاري الدوليCIB، الإسكندري، أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار 51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع في بنوك "البركة، المصري لتنمية الصادرات، فيصل الإسلامي، الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي".

متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك

بلغ متوسط الدولار في أغلب البنوك ”المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي".

وصل سعر الدولار 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، ميد بنك، مصر، نكست، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، قناة السويس، التنمية الصناعية،أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي،HSBC، الأهلي المصري.

أعلى سعر

بلغ أعلى سعر دولار 51.8 ألف جنيه للشراء و51.9 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان.

ووصل ثاني أعلى سعر دولار 51.79 جنيه للشراء و51.89 دولار للبيع في بنك سايب.