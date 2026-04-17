سعر الدولار في السوق الرسمية اليوم

شهد سعر الدولار استقرارا مع أول تعاملات له اليوم الجمعة 17-4-2026 على مستوي السوق الرسمية دون تغيير.

سعر الدولار اليوم

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 51.79 جنيهًا للشراء و 51.89 جنيهًا للبيع.

أقل سعر دولار

وبلغ أقل سعر دولار 51.67 جنيهًا للشراء و 51.77 جنيهًا للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 51.7 جنيهًا للشراء و 51.8 جنيهًأ للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 51.72 جنيهًا للشراء و 51.82 جنيهًا للبيع في بنوك أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية".

وبلغ سعر الدولار 51.75 جنيهًأ للشراء و 51.85 جنيهًأ للبيع في بنوك " البركة، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، البركة، المصري لتنمية الصادرات، بيت التمويل الكويتي".

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 51.76 جنيهًا للشراء و 51.86 جنيهًا للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي، كريدي أجريكول".

وبلغ سعر الدولار 51.77 جنيهًا للشراء و 51.87 جنيها للبيع في بنوك " نكست، الأهلي الكويتي، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول،HSBC، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، التنمية الصناعية،المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري".

أعلي دولار

وبلغ أعلي سعر دولار 51.8 جنيهًا للشراء و 51.9 جنيهًا للبيع في بنك التعمير والاسكان.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 51.79 جنيهًا للشراء و 51.89 جنيهًا للبيع في بنك سايب.