قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
بعد غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم “خطًا أصفر” في جنوب لبنان
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 18 أبريل 2026 حالة من الارتفاع القوي والمفاجئ، في ظل تحركات السوق العالمية وزيادة الطلب المحلي، حيث قفز سعر عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصري – بنحو 50 جنيهًا دفعة واحدة، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 400 جنيه، ما أعاد الذهب إلى صدارة ترند البحث على محرك Google Search خلال الساعات الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم في مصر (بيع وشراء)

سعر عيار 24

سعر البيع: 8,045 جنيه

سعر الشراء: 8,000 جنيه

عيار 18

سعر البيع: 6,035 جنيه

سعر الشراء: 6,000 جنيه

عيار 14

سعر البيع: 4,695 جنيه

سعر الشراء: 4,665 جنيه

سعر الجنيه الذهب

سعر البيع: 56,320 جنيه

سعر الشراء: 56,000 جنيه

سعر الذهب عيار 21

سعر البيع: 7,040 جنيه

سعر الشراء: 7,000

سعر الأونصة بالجنيه

سعر البيع: 250,250 جنيه

سعر الشراء: 248,830 جنيه

سعر الأونصة بالدولار

4,833.95 دولار

سعر دولار الصاغة

51.77 جنيه

مقابل 51.85 جنيه في البنوك

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 8,045 جنيه للبيع و8,000 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الذهبعيار 21 – الأكثر انتشارًا – نحو 7,040 جنيه للبيع و7,000 جنيه للشراء، بزيادة ملحوظة بلغت 50 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.

كما وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 6,035 جنيه للبيع و6,000 جنيه للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 4,695 جنيه للبيع و4,665 جنيه للشراء.

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فقد سجل 56,320 جنيه للبيع و56,000 جنيه للشراء، بزيادة قوية بلغت 400 جنيه، بالتزامن مع صعود سعر الأونصة عالميًا، حيث سجلت نحو 4,833.95 دولار.

وعلى المستوى المحلي، بلغ سعر الأونصة بالجنيه نحو 250,250 جنيه للبيع و248,830 جنيه للشراء، بينما سجل دولار الصاغة نحو 51.77 جنيه، مقارنة بـ51.85 جنيه في البنوك، ما يعكس تباينًا طفيفًا في سعر صرف الدولار داخل سوق الذهب.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب اليوم

يرجع هذا الارتفاع في أسعار الذهب إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها صعود سعر الأونصة عالميًا، وزيادة الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحركات سعر الدولار في السوق المحلي، والتي تؤثر بشكل مباشر على تسعير المعدن الأصفر داخل مصر.

هل تستمر أسعار الذهب في الارتفاع؟

استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة، مع ترجيح استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير، خاصة إذا استمرت الضغوط العالمية وارتفاع الطلب على الذهب كأداة للتحوط.

ارتفاع قوي يقوده عيار 21 والجنيه الذهب، وسط متابعة لحظية من المواطنين والمستثمرين، ما يجعل أسعار الذهب اليوم من أكثر الموضوعات بحثًا واهتمامًا على Google في مصر.

