تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت الموافق 18 أبريل 2026، حيث يكون هناك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ويسود طقس حار إلى مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، بارد في الصباح الباكر ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية نهارا مائل للحرارة على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء ليلا.



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 20