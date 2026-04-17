الأرصاد انخفاض في درجات الحرارة وأمطار علي هذه المناطق غدا | تفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت 18 أبريل 2026، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة ليلاً.
أهم الظواهر الجوية المتوقعة
فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً: على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة ومناطق من (حلايب – شلاتين – مرسى علم) على فترات متقطعة.
فرص أمطار خفيفة: على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري قد تمتد بنسبة ضعيفة جداً إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ومناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.
نشاط رياح: تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق على فترات متقطعة.
اضطراب في الملاحة البحرية: على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط (السلوم – مطروح – العلمين – الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ) وبعض المناطق من سواحل خليجي السويس والعقبة، وسرعة الرياح من (40 إلى 60) كم/س وارتفاع الأمواج (2 إلى 3) متر.
وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا ، على النحو التالي:
- الطقس فى القاهرة
العظمى 26 درجة.
الصغرى 16 درجة.
- الطقس فى الإسكندرية
العظمى 22 درجة.
الصغرى 15 درجة.
- الطقس فى مطروح
العظمى 21 درجة.
الصغرى 14 درجة.
- الطقس فى سوهاج
العظمى 31 درجة.
الصغرى 18 درجة.
- الطقس فى قنا
العظمى 33 درجة.
الصغرى 19 درجة.
- الطقس فى أسوان
العظمى 34 درجة.
الصغرى 21 درجة.