مساعد وزير الخارجية يبحث مع المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية سبل تعزيز التعاون الإنمائي

عقد السفير خالد أنيس مساعد وزير الخارجية للتعاون الإنمائي الأممي والثنائي جلسة مباحثات مع وفد من مسؤولي الوكالة الفرنسية للتنمية برئاسة سيسيل ديكوبري المدير الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا بالوكالة.
تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الإنمائي بين مصر وفرنسا، خاصةً مع اقتراب الاحتفال بمرور عشرين عاماً على التعاون بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وتأتي تلك المباحثات في إطار زيارة المديرة الإقليمية لمنطقة شمال إفريقيا إلى مصر بهدف الاتفاق على المشروعات ذات الأولوية للجانب المصري خلال المرحلة الحالية، والتشاور بشأن آليات دعم وتمويل مبتكرة في القطاعات الاستراتيجية، لاسيما في ظل الوضع الجيوسياسي الراهن. وقد تطرق الاجتماع إلى أهمية تسريع برامج دعم الموازنة المصرية، لاسيما ما يسهم في تنمية قطاعات الطاقة والصناعات الخضراء والأمن الغذائي والصحة، والبناء على مخرجات اللقاء الذي جمع السيد رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية الفرنسية خلال زيارة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” إلى مصر في إبريل من العام الماضي.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر وفرنسا، بما يمهد لانعقاد جولة الحوار الاستراتيجي القادمة بين البلدين.