أمريكا تبيع أسلحة لـ ألمانيا بنحو 12 مليار دولار

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن نوايا أمريكية لبيع معدات حربية لألمانيا، تشمل محطات تتبع بالرادار، ومنصات إطلاق صواريخ بحرية، بالإضافة إلى منظومات الملاحة والحرب الإلكترونية.



وقال المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية في بيان له : الولايات المتحدة تخطط لتزويد ألمانيا بأنواع عديدة من المعدات العسكرية، بما في ذلك رادارات ومنصات لإطلاق الصواريخ البحرية من طراز MK-41، وأنظمة الملاحة والحرب الإلكترونية، بقيمة إجمالية قدرها 11.9 مليار دولار.

وتغطي الصفقة وبشكل رئيسي الإلكترونيات والأسلحة البحرية، والتي من شأنها أن تساعد في تعزيز أمن ألمانيا باعتبارها "قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا".



وأشار المكتب في بيانه إلى أن المتعهد الرئيسي لهذا العقد، سيكون شركتا لوكهيد مارتن و RTX.