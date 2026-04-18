الذهب يسجل 7075 جنيهًا .. آخر تحديث للمعدن الأصفر اليوم

شهد سعر الذهب في مصر استقرارًا في مستهل تعاملات اليوم السبت 18-4-2026 داخل محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب حالة من الثبات بمختلف الأعيرة الذهبية دون تغيير.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 7075 جنيهًا .

تحركات الذهب في السوق

قبل انتهاء تعاملات أمس سجل سعر الذهب زيادة بلغت 65 جنيهًا على مستوي الأعيرة الذهبية.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 8085 جنيهًا للشراء و 8028 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7412 جنيهًا للشراء و 7359 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 7075 جنيهًا للشراء و 7025 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 6064 جنيهًا للشراء و 5021 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 56.6 ألف جنيه للشراء و 56.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4864 دولار للشراء و 4863 دولار للبيع.