أسعار الذهب اليوم في الإمارات.. عيار 21 يستقر عند 513 درهما



شهدت أسعار الذهب في دولة الإمارات، اليوم السبت 18 أبريل 2026، حالة من الاستقرار النسبي في تعاملات الأسواق، مع تسجيل مستويات متقاربة بين مختلف الأعيرة، وسط متابعة من المستثمرين والمستهلكين لحركة المعدن النفيس في أسواق دبي وأبوظبي وباقي الإمارات.



ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع تحركات محدودة في الأسعار العالمية للأوقية، ما انعكس على السوق المحلي مع استمرار حالة الهدوء في الطلب.



أسعار الذهب اليوم في الإمارات:



عيار 24: 577.75 درهم

عيار 22: 535.00 درهم

عيار 21: 513.00 درهم

عيار 18: 439.75 درهم

أسعار السبائك والجنيه الذهب:

الجنيه الذهب: 4104.00 درهم

أوقية الذهب محليًا: 17970.00 درهم

الأسعار العالمية:

سعر أوقية الذهب عالميًا: 4784.69 دولار

مؤشرات إضافية:

نصاب الزكاة: 49108.75 درهم (على أساس 85 جرامًا من عيار 24)

ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن في سوق الذهب الإماراتي، مع ارتباط مباشر بتحركات الأسعار العالمية، واستمرار توجه المستثمرين نحو متابعة الذهب كملاذ آمن في ظل تقلبات الأسواق.