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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ديزني تحسم السباق.. أول استوديو يتجاوز 2 مليار دولار عالميًا

فيلم Hoppers
فيلم Hoppers
أحمد إبراهيم

وسط موسم سينمائي مزدحم بالمنافسة، استطاعت ديزني أن تحسم السباق مبكرًا، بعدما أصبحت أول استوديو في 2026 يتجاوز حاجز الملياري دولار عالميًا في شباك التذاكر، مؤكدة من جديد أن الشركة ما تزال تمتلك اليد الأعلى داخل سوق السينما العالمي، حتى قبل وصول أفلامها الكبرى المنتظرة خلال الشهور المقبلة.

الرقم الضخم لم يأتِ من فراغ، فبحسب تقرير نشرته Deadline فإن هذا الرقم كان مدفوعًا بموجة نجاحات متتالية تصدّرها فيلم The Devil Wears Prada 2 ، الذي تحوّل خلال أيام قليلة إلى واحد من أكبر مفاجآت العام السينمائية، الفيلم أعاد الجمهور إلى عالم الموضة القاسي الذي عرفه قبل عشرين عامًا، لكن هذه المرة بحنين أكبر، واهتمام جماهيري واسع بعودة ميريل ستريب وآن هاثاواي وإيميلي بلانت من جديد إلى الشخصيات التي صنعت شعبية الجزء الأول.

افتتاحية عالمية للفيلم 

النجاح لم يكن مجرد استعادة لذكريات فيلم قديم، بل جاء مدعومًا بإقبال جماهيري ضخم انعكس مباشرة على الإيرادات، بعدما حقق الفيلم افتتاحية عالمية قوية، قبل أن يواصل حصد الملايين أسبوعًا بعد آخر، ليصبح أحد أهم أسباب وصول ديزني إلى هذا الإنجاز المبكر.

وفي الوقت نفسه، ساهمت أعمال أخرى في تعزيز أرقام الشركة، من بينها فيلم الرسوم المتحركة Hoppers ، إلى جانب فيلم الرعب Send Help ، بينما واصلت أفلام أُطلقت سابقًا مثل Avatar: Fire and Ash و Zootopia 2 إضافة المزيد من الأرباح، هذا النجاح ما منح ديزني أفضلية واضحة على بقية الاستوديوهات المنافسة.

اللافت أن ديزني حققت هذا الرقم قبل طرح عدد من أكبر مشاريعها المنتظرة هذا العام، مثل Avengers: Doomsday وToy Story 5 ، وهو ما دفع كثيرين داخل هوليوود إلى توقع موسم استثنائي جديد للشركة قد ينتهي بأرقام قياسية أخرى مع نهاية 2026.

ويرى متابعون أن ما يميز ديزني حاليًا ليس فقط امتلاكها لسلاسل جماهيرية ضخمة، بل قدرتها على إعادة إحياء الأعمال القديمة بطريقة تجعلها تبدو حدثًا جديدًا بالكامل، وهو ما حدث بوضوح مع  The Devil Wears Prada 2، الذي استفاد من قوة الحنين، ومن الشعبية المستمرة لأبطاله، ليعيد اسم الفيلم إلى الواجهة بعد سنوات طويلة من الجزء الأول.

وحققت الأفلام التي ساهمت في وصول ديزني إلى حاجز الملياري دولار أرقامًا قوية في شباك التذاكر العالمي، جاء في مقدمتها فيلم  The Devil Wears Prada 2، الذي تجاوزت إيراداته 552 مليون دولار عالميًا خلال أسبوعين فقط من عرضه، بعدما افتتح بإيرادات ضخمة تخطت 233 مليون دولار عالميًا، كما واصل فيلم الرسوم المتحركة Hoppers أداءه القوي محققًا نحو 385.5 مليون دولار حول العالم، بينما جمع فيلم الرعب Send Help قرابة 94 مليون دولار عالميًا. كذلك استمرت أفلام سابقة للشركة مثل Avatar: Fire and Ash وZootopia 2  في إضافة مئات الملايين إلى إجمالي إيرادات ديزني خلال العام، ما عزز من تصدرها المبكر لشباك التذاكر العالمي في 2026.

ويرى مراقبون أن هذا النجاح يعكس استمرار هيمنة ديزني على السوق السينمائي العالمي، خاصة مع قدرتها على الجمع بين أفلام السلاسل الضخمة والأعمال الجماهيرية ذات الطابع التجاري، إلى جانب استغلال قوة العلامات التجارية التي تمتلكها، سواء عبر Marvel أو Pixar أو 20th Century Studios كما تشير التوقعات إلى أن الشركة قد تتجاوز بسهولة حاجز الستة مليارات دولار عالميًا بنهاية العام إذا استمرت أفلامها المقبلة في تحقيق النتائج نفسها.

فيلم The Devil Wears Prada 2 فيلم الرسوم المتحركة Hoppers فيلم الرعب Send Help Toy Story 5 ديزني

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