سلسلة وهابيات تتواصل بمعهد الموسيقى

تواصل دار الأوبرا المصرية تقديم سلسلة وهابيات التى تقدمها لفرقة القومية العربية للموسيقى، حيث يقام حفل بقيادة المايسترو حازم القصبجى، وذلك فى السابعة والنصف مساء السبت 6 يونيو على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات البارزة التى كتبها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، منها “إلا إنت، قلبى بيقولى كلام، من قد إيه كنا هنا، قولى حاجة، دارت الأيام، ماليش أمل وغيرها”، أداء أشرف وليد، إبراهيم رمضان، ريم كمال، آيه عبد الله.

جدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى فى إطار مسارات دار الأوبرا الهادفة إلى إعادة صياغة الوجدان الجمعى والتعريف برواد ورموز النغم العربى سعياً لصون الهوية وحفظ أحد ملامح الإرث الإبداعى العربى.