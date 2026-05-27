ديزني تستعد لطرح النسخة الحية من Moana في يوليو المقبل

تواصل شركة ديزني تقديم النسخ الحية من أشهر أعمالها السينمائية، حيث تستعد لطرح فيلم Moana يوم 10 يوليو المقبل، مستندة إلى النجاح الكبير الذي حققه الفيلم الأصلي منذ عرضه عام 2016.



يشارك في بطولة النسخة الجديدة كل من كاثرين لاجايا ودواين جونسون، فيما يتولى إخراج العمل توماس كايل.

وتدور أحداث الفيلم حول الفتاة الشجاعة موانا، التي تخوض رحلة عبر المحيط من أجل إنقاذ شعبها، بمساعدة نصف الإله «ماوي»، في مغامرة تجمع بين التحديات والاكتشاف.

ويعود دواين جونسون لتجسيد شخصية «ماوي» من جديد، لكن هذه المرة من خلال النسخة الحية للفيلم، بعدما قدم الشخصية صوتيًا في العمل الأصلي، وهي الشخصية التي حظيت بشعبية واسعة لدى الجمهور منذ طرح الفيلم لأول مرة.

فيلم Moana 2

وفى يناير 2025, تمكن فيلم Moana 2 من تخطي حاجز المليار دولار في شباك التذاكر العالمي بعد حوالي شهرين من طرحه في دور العرض، وقبل ساعات من الإعلان عن ترشيحات الأوسكار.

فيلم Moana 2 احتل صدارة البوكس أوفيس لفترة طويلة، ولاقى إقبالا جماهيريا كبيرا في السينمات، وتزايدت إيراداته بشكل متتابع حتى وصلت إلى مليار وحوالي 12 مليون دولار.

وتدور أحداث فيلم Moana 2 حول تطور قدرات موانا في البحث عن جزر مجاورة ولم شمل المحيطين بأسرتها وقبيلتها في مواجهة الشر الأكبر.

النسخة الأولى من فيلم Moana

طرحت النسخة الأولى من فيلم Moana عام 2016 أي منذ 8 سنوات، وحقق أرقام إيرادات بلغت حوالي 700 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.

قصة الفيلم مستندة إلى أساطير جزر بولينيزيا، وتدور أحداثه داخل إحدى هذه الجزر، فبعد فشل الصيادين في صيد الأسماك مؤخرًا، تقرر موانا الابنة الوحيدة لقائد مجموعة من الملاحين، الخروج في رحلة ملحمية تواجه من خلالها الأرواح العالقة والآلهة، وذلك لمساعدة عائلتها في الوصول إلى حل لأزمتهم.

الفيلم من إخراج الثنائي المرشح لجائزة أوسكار والشهير بأفلام التحريك رون كليمنتس (Aladdin) وجون موسكر (The Princess and the Frog)، وشارك في كتابة القصة دون هال الفائز بـالأوسكار عن فيلم Big Hero 6، ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم الطفلة أولي كارافالو وهو أول أدوارها على الإطلاق، دواين جونسون (سلسلة Fast & Furious)، جيمني كليمنت (Rio) ومغنية البوب الشهيرة نيكول شرزينجر.