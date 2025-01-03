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رئيس التحرير
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صدى البلد

فن وثقافة

Moana 2 على أعتاب المليار رغم عدم تصدره البوكس أوفيس

Moana 2
Moana 2
نجلاء سليمان
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اقترب فيلم Moana 2 على تخطى حاجز المليار دولار داخل وخارج أمريكا، رغم عدم تصدره البوكس أوفيس، وتفوق موفاسا عليه. 

يحتل فيلم Moana 2 المرتبة الثالثة في البوكس أوفيس الأمريكي بعد حوالي شهر ونصف على طرحه في السينمات المحلية والعالمية. 

وحقق فيلم Moana 2 أكثر من 900 مليون دولار، ويقترب من تحقيق المليار بسرعة كبيرة، رغم تفوق فيلم Mufasa: The Lion King محليا. 

حقق فيلم Mufasa: The Lion King منذ طرحه يوم 20 ديسمبر الماضي حوالي 353 مليون دولار عالميا، ويتمتع بإقبال كبير في السينمات. 

فيلم Mufasa: The Lion King يروي قصة الملك موفاسا قبل صراعه مع شقيقه وولادة ابنه سيمبا، ويدخل في صراعات كبيرة. 

أما فيلم  Moana 2 فتدور أحداثه حول تطور قدرات موانا في البحث عن جزر مجاورة ولم شمل المحيطين بأسرتها وقبيلتها في مواجهة الشر الأكبر.

طرحت النسخة الأولى من فيلم Moana عام 2016 أي منذ 8 سنوات، وحقق أرقام إيرادات بلغت حوالي 700 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.

قصة الفيلم مستندة إلى أساطير جزر بولينيزيا، وتدور أحداثه داخل إحدى هذه الجزر، فبعد فشل الصيادين في صيد الأسماك مؤخرًا، تقرر موانا الابنة الوحيدة لقائد مجموعة من الملاحين، الخروج في رحلة ملحمية تواجه من خلالها الأرواح العالقة والآلهة، وذلك لمساعدة عائلتها في الوصول إلى حل لأزمتهم.
 


الفيلم من إخراج الثنائي المرشح لجائزة أوسكار والشهير بأفلام التحريك رون كليمنتس (Aladdin) وجون موسكر (The Princess and the Frog)، وشارك في كتابة القصة دون هال الفائز بـالأوسكار عن فيلم Big Hero 6، ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم الطفلة أولي كارافالو وهو أول أدوارها على الإطلاق، دواين جونسون (سلسلة Fast & Furious)، جيمني كليمنت (Rio) ومغنية البوب الشهيرة نيكول شرزينجر.

moana Moana 2 البوكس أوفيس

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