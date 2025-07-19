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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فشل الصلح بين أسرة الشاب المتهم وأسرة بائع العسلية بالمحلة ..فيديو وصور

بائع العسلية بالمحلة
بائع العسلية بالمحلة
الغربية أحمد علي

 فشل كافة أوجه صور الصلح بين أسرة الشاب المتهم  وأسرة الصغير المعروف إعلاميا بـ"البائع العسلية" بسبب مطالبة الأخير مبلغ مالي كبير يتراوح ما بين "100 ألف الي 150والف " مقابل التصالح قانونيا  .

تفاصيل الواقعة


من ناحية أخري أعطي المستشار محمد صلاح الفقي  المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بسرعة فتح باب التحقيق القضائي  العاجل في واقعة صغير طفل بائع العسلية وخصمه بشوارع المحلة .
كما وجهت النيابة خلال سير التحقيقات اتهاما إلي والد الطفل باستغلاله في وقائع التسول والبلطجة علي المواطنين من قائدي السيارات والمارة .

قرار عاجل من النيابة العامة 

كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود عيان والطفل والشاب المتهم في الواقفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان ضباط فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة بمحافظة الغربية تمكنوا  من ضبط أسرة صغير بائع العسلية في واقعة مشادة كلامية مع شاب بمنطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبري .

كما تم نقلهم وسط حراسة أمنية مشددة لعرضهم علي جهات التحقيق بالنيابة العامة تزامنا مع عرض الشاب المتهم من الطرف الآخر .


كما ضبط شاب المتهم في واقعة الاعتداء طفل صغير والمعروف إعلاميا بـ"بائع العسلية" بتهمه الاعتداء عليه بالضرب بالقلم لرفض الاول شراء حلوي العسليه وسبه بألفاظ نابية .

كما يحقق ضباط مباحث فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة في تفاصيل الواقعة باخذ أقوال المتهم وسماع أقوال أسرة الطفل المذكور .

بداية القصة

وكانت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت  طوال 24 ساعة حالة من الصدمة والدهشة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ إشاعة واقعة اعتداء شاب في العقد الثالث من عمره علي طفل صغير بالأيدي "القلم" لرفضه بيع العسليه له الأمر الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك واشعل السوشيال ميديا للمطالبة بالتحقيق العاجل ورفض الاعتداء عليه وجهه.

في المقابل أبدي "سيف" المعروف إعلاميا بـ"البائع العسلية" أنه تعرض للاعتداء من جهه شاب بسبب رفضه شراء حلوي "العسليه" منه لافتا بقوله "سبني ولعني وهو راكب السيارة الملاكي بشارع شكري القوتلي وربنا يسامحه اعتدي عليا بالقلم وانا مش هسامحه طول عمري وعاوز اخد حقي بالقانون " .

في ذات السياق أبدي والدي بائع العسلية استيائهم من واقعة الاعتداء علي نجلهم لافتين بقولهما "ابننا بيشتغل وهو صغير عشان يساعدنا علي تحمل نفقات المعيشة والحياة وهو مجتهد و بيسعي كل يوم علي رزقه " .

مطالب أسرة بائع العسلية 

كما طالب والدي البائع الصغير كافة جهات التحقيق بسرعه ضبط الشاب المتهم بالاعتداء عليه مشيرين بقولهما "عاوزين حقنا بالقانون وسنتخذ كافة الاجراءات ضده " .

تفاصيل القصة 


في الجهه المقابلة أفادت مصادر أمنية أن أقسام الشرطة بمدينة المحلة لم تتلق أي بلاغات من أسرة البائع الصغير ضد الشاب المتهم في واقعة الاعتداء حتي الأن فضلا عن عدم وجود فيديو يبرهن وقوع حادث الاعتداء من جهه الشاب ناحية البائع الصغير .

الجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي روجوا  مقاطع فيديو للبائع الصغير حال شربه سيجاره معبأة بالمواد المخدرة وهو ما وصفه البعض بتصرف أخلاقي غير مقبول فضلا عن مناشدات بالتحرك كافة الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق البائع الصغير سعيا في انقاذ حياة طفل والحفاظ علي هويته ومستواه الاجتماعي .

أمن الغربية قصة بائع العسلية الشاب المتهم النيابة تأمر تحفظ والد الطفل

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