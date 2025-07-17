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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قافلة طبية تعالج 92 مريضا مجانا بقرى المحلة وكفر الزيات طنطا

قوافل طبية بالغربية
قوافل طبية بالغربية

شاركت جمعية الأورمان مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، فى تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفى طنطا الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على 92 مريض ضمن المرضى غير القادرين بقرية خرسيت مركز طنطا، وقرية كوم علي  مركز قطور، وقرية بلشاي بمركز  كفر الزيات، وكفر العبايده  بمركز المحلة . 

جهود تضامن الغربية 


ويأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية إحتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً، واستمرارا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم .

دعم الأسر والعائلات 


وقالت حسناء ابراهيم، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، ان القافلة تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، حيث تم الكشف الطبي على (86) مريض، بالاضافة الى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.


من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الاورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.


واوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

دعم الأسر والعائلات تضامن الغربية قوافل طبية الأورمان مجانية قري الغربية

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