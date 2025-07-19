نشوب النيران بحوش في البلينا بسوهاج

شهدت قرية برخيل التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، نشوب حريق محدود داخل حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص، دون وقوع إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بأحد الأحواش بناحية برخيل دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو "رمضان أ. م. أ"، 44 عامًا، يعمل مدرسًا ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء واحدة، والسيطرة على النيران وإخمادها دون امتدادها للمنازل المجاورة.

وأسفر الحريق عن احتراق كمية من البوص والتبن، دون حدوث أي إصابات بشرية، وبسؤال مالك الحوش، أقر بمضمون ما حدث، مرجعًا سبب الحريق إلى ماس كهربائي ناتج عن توصيلات عشوائية، ونفى وجود شبهة جنائية أو اتهامه لأحد بالتسبب في الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.