الهلال الأحمر يشارك في تأمين احتفالات عيد الأضحى.. رفع درجة الاستعداد والدفع بـ171 فرقة

يشارك الهلال الأحمر المصري في تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع فروعه على مستوى الجمهورية، والدفع بـ171 فرقة من فرق الاستجابة أثناء الطوارئ تضم العديد من المتطوعين ، للمشاركة في التأمين الطبي وتقديم خدمات الإسعافات الأولية والتدخل السريع عند الحاجة.

وتنتشر فرق الاستجابة للطوارئ في أكثر من 120 موقعًا على مستوى الجمهورية، حيث شاركت في تأمين صلاة عيد الأضحى من خلال التواجد بالساحات المخصصة للصلاة والمساجد الكبرى، على أن تستكمل تواجدها طوال أيام العيد بالمتنزهات العامة، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

وقامت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري، والتي تعمل على مدار 24 ساعة، بمتابعة تنفيذ خطة التأمين ورفع درجة الجاهزية، إلى جانب التنسيق المستمر مع الفرق الميدانية لضمان سرعة الاستجابة الفورية للحالات الطارئة.

ويتقدم الهلال الأحمر المصري بخالص التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا للجميع عيدًا سعيدًا، ولمصرنا الغالية دوام الأمن والأمان والتقدم.