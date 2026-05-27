عبدلله السعيد يهنئ جمهوره بعيد الأضحى

وجه نجم الزمالك عبدالله السعيد رسالة تهنئة إلى جمهوره ومتابعيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من خلال صورة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.



و نشر عبدالله السعيد صورا مرتديا الجلابية، وعلق كاتبا: «عيد أضحى مبارك.. كل عام وأنتم بخير».

اللقب الـ 15

توّج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

ونجح الزمالك في حسم اللقب بعد ما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.