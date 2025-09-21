مينا ماهر عن عبدلله السعيد: مثال دي مودريتش وكريستيانو رونالدو

أشاد الإعلامي مينا ماهر بأداء نجم الزمالك عبدلله السعيد في الفترة الحالية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب مينا ماهر : من بداية الموسم ماشاء الله عبدالله السعيد مستواه ثابت، ومن أفضل لاعبي الفريق، عبدالله السعيد قادر يدي الزمالك وقادر يدي منتخب مصر.

وأضاف : حتى وهو في السن الحالي أفضل من ناس كتير، واتفق مع كلام خالد الغندور أن عبدالله السعيد مثال دي مودريتش و كريستيانو رونالدو.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الأحد ، على ستاد الكلية الحربية؛ استعدادا للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثامنة نم مسابقة الدوري المصري.