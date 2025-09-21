الغندور بعد أنباء هروب شيكوبانزا عن الزمالك :شكلكم وحش

علق الإعلامي خالد الغندور علي مشاركة المهاجم الأنجولي “شيكو بانزا” صورة لة من تدريبات الفريق ردا علي الشائعات الاخيرة بهروبه من الفريق بسبب أزمة مستحقاتة.

وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك:شيكو بانزا منزل صورته علي صفحته قبل التمرين مع خوان و هو لابس فانلة الزمالك غريبة اوي الموضوع ده شكلكم وحش اوي دلوقتي .

وقال مصدر بنادي الزمالك، إن الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق، منتظم في التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة بصورة طبيعية منذ عودته إلى القاهرة الأسبوع الماضي، ولم يتخلف عن أي مران.

وشدد المصدر على أن اللاعب تم تطبيق لائحة الفريق عليه؛ بسبب تأخره في العودة من بلاده بعد فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق خلال التوقف الدولي.

وأضاف المصدر أن تواجد شيكو بانزا في المباريات من عدمه؛ هو أمر يخص البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية؛ استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة نم مسابقة الدوري المصري.