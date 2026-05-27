عمر الساعي يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك

حرص اللاعب عمر الساعي على تهنئة جمهوره ومتابعيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث شارك صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر عمر الساعي مرتديا الزي التقليدي وعلق قائلا: «كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم إن شاء الله»، وقد لاقت تهنئته تفاعلا واسعا من الجماهير.

كان مسئولو النادي الأهلي قرروا تأجيل الرد على العرض المقدم من نادي المصري البورسعيدي لضم لاعب الوسط عمر الساعي بشكل نهائي، بعد انتهاء فترة إعارته مع الفريق البورسعيدي بنهاية الموسم الجاري.

وجاء قرار إدارة القلعة الحمراء بعد توصية من المدير الفني للفريق الدنماركي ييس توروب، الذي طلب تأجيل حسم أي ملفات تخص اللاعبين المعارين أو العروض المقدمة للاعبي الفريق لحين تقييمهم بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

ويرغب توروب في متابعة مستوى جميع اللاعبين المعارين في الأندية الأخرى، ومن بينهم عمر الساعي، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبلهم مع الفريق، سواء بعودتهم إلى صفوف الأهلي في الموسم المقبل أو الموافقة على بيعهم بشكل نهائي.

ويعد عمر الساعي أحد اللاعبين الذين يسعى الجهاز الفني لمتابعة مستواهم بدقة خلال فترة الإعارة، خاصة في ظل رغبة المدرب الدنماركي في تحديد احتياجات الفريق بشكل واضح قبل بداية الموسم الجديد.

على جانب آخر، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء غدٍ الاثنين على استاد الكلية الحربية، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأخير على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، قبل أن يعلن المدير الفني قائمة المباراة التي ستدخل معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق القاهرة استعدادًا للمواجهة المرتقبة.