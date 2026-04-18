قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز لأمي أن تُكرهني على الزواج من رجل لا أريده؟ .. الإفتاء تجيب
دعاء أول أيام ذو القعدة لتفريج الكرب.. أدركه بـ 7 كلمات
مسح كوني مذهل يرسم أدق خريطة للفضاء.. 47 مليون مجرة في صورة ثلاثية الأبعاد للكون| إيه الحكاية
نتنياهو: لولا العمليات العسكرية لامتلكت إيران سلاحا نوويا
لقاء عربي - تركي يبحث تطورات القضية الفلسطينية وجهود وقف الحرب بغزة
الأهلي سيخسر كثيرا.. شوبير يكشف مصير عودة رضا سليم في الصيف
شتلات ومنظومات ري وبطاريات دواجن.. حزمة دعم عاجلة لمتضرري السيول بسيناء
لمواجهة التحديات المائية.. وزير الري يتابع المشروعات الممولة دوليًا لتعزيز كفاءة إدارة المياه
تطورات أزمة زيزو والزمالك .. مفاجأة في ظهور مستند جديد
ضربات متتالية لقائمة الفراعنة.. 10 نجوم خارج حسابات منتخب مصر في مونديال 2026
الإيدز تحت المجهر.. أعراض مبكرة تحذر منها منظمة الصحة العالمية وطرق الوقاية
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة أحد الطرق خارج مسار زيارته بشمال سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 18 أبريل 2026، وذلك بعد الارتفاع الذي سجله المعدن النفيس في منتصف تعاملات أمس، حيث ارتفع سعر عيار 21 بنحو 60 جنيهاً، وسط متابعة مستمرة لحركة الأسعار العالمية والمحلية.

 أسعار الذهب في مصر اليوم:

استقرت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة في بداية تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة، وفقاً لآخر تحديث صادر عن شعبة الذهب، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: سجل نحو 8068 جنيهاً للجرام

عيار 21: سجل نحو 7060 جنيهاً للجرام

عيار 18: سجل نحو 6051 جنيهاً للجرام

الجنيه الذهب: سجل نحو 56480 جنيهاً

 تحركات الذهب محلياً:

جاء الاستقرار الحالي بعد صعود ملحوظ خلال تعاملات أمس، حيث شهد السوق زيادة في الطلب على الذهب بالتزامن مع تحركات الأسعار العالمية، ما أدى إلى ارتفاع محدود في الأسعار المحلية قبل أن تعاود الاستقرار اليوم.

أسعار الذهب عالمياً:

على الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب استقراراً نسبياً أيضاً، حيث بلغ سعر الأوقية في التعاملات الفورية نحو 4830.43 دولاراً، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية لقرارات اقتصادية قد تؤثر على اتجاهات المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.

أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق لشؤون صناعة الذهب، أن الذهب المصري يتمتع بسمعة «ممتازة ومعتمدة عالميًا»، مشيرًا إلى أن حالات الغش فيه نادرة جدًا وتعد فردية.

 تحذير من الشراء أونلاين:

حذر فرج خلال لقاء على إكسترا نيوز  من مخاطر شراء وبيع الذهب عبر الإنترنت، داعيًا إلى الاعتماد على المحال المعتمدة فقط، والحصول على فاتورة رسمية تتضمن الوزن والعيار وكافة البيانات.

 العروض الترويجية

أوضح أن عروض «زيرو مصنعية» غالبًا ما ترتبط بالذهب المستعمل، والذي لا يُنصح بشرائه، مؤكدًا أن المصنعية في الذهب المصري خاصة عيار 21 والجنيهات والسبائك تعد منخفضة مقارنة بالأسواق العالمية.

 توقعات الأسعار

أشار إلى أن الأسواق العالمية تشهد حالة من عدم الاستقرار، خاصة بعد تعثر مفاوضات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، لافتًا إلى تراجع سعر الأوقية بنحو 25 دولارًا لتسجل 4720 دولارًا، وبلوغ عيار 21 محليًا 7160 جنيهًا، والجنيه الذهب 57,600 جنيه.

وأكد أن الأسعار الحالية تمثل فرصة جيدة للشراء، متوقعًا أن تتجاوز أسعار الذهب عالميًا حاجز 6000 دولار بنهاية العام، وفق تقديرات بنوك عالمية مثل UBS وSaxo Bank في حال استمرار حالة عدم اليقين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام .. بالتفصيل

ترشيحاتنا

محافظ المنوفية

أنقذ الفتاة من الغرق.. محافظ المنوفية يكرم شاب ويهديه درع المحافظة ومكافأة مالية تقديراً لشجاعته

صورة موضوعية

تعليم البحر الأحمر تعتمد نتائج تظلمات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

صورة موضوعية

حملة بيطرية لضبط الكلاب الضالة وتعقيمها ضمن خطة مكافحة السعار بالغردقة

بالصور

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد