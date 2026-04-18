أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 18 أبريل 2026، وذلك بعد الارتفاع الذي سجله المعدن النفيس في منتصف تعاملات أمس، حيث ارتفع سعر عيار 21 بنحو 60 جنيهاً، وسط متابعة مستمرة لحركة الأسعار العالمية والمحلية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

استقرت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة في بداية تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة، وفقاً لآخر تحديث صادر عن شعبة الذهب، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: سجل نحو 8068 جنيهاً للجرام

عيار 21: سجل نحو 7060 جنيهاً للجرام

عيار 18: سجل نحو 6051 جنيهاً للجرام

الجنيه الذهب: سجل نحو 56480 جنيهاً

تحركات الذهب محلياً:

جاء الاستقرار الحالي بعد صعود ملحوظ خلال تعاملات أمس، حيث شهد السوق زيادة في الطلب على الذهب بالتزامن مع تحركات الأسعار العالمية، ما أدى إلى ارتفاع محدود في الأسعار المحلية قبل أن تعاود الاستقرار اليوم.

أسعار الذهب عالمياً:

على الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب استقراراً نسبياً أيضاً، حيث بلغ سعر الأوقية في التعاملات الفورية نحو 4830.43 دولاراً، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية لقرارات اقتصادية قد تؤثر على اتجاهات المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.

أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق لشؤون صناعة الذهب، أن الذهب المصري يتمتع بسمعة «ممتازة ومعتمدة عالميًا»، مشيرًا إلى أن حالات الغش فيه نادرة جدًا وتعد فردية.

تحذير من الشراء أونلاين:

حذر فرج خلال لقاء على إكسترا نيوز من مخاطر شراء وبيع الذهب عبر الإنترنت، داعيًا إلى الاعتماد على المحال المعتمدة فقط، والحصول على فاتورة رسمية تتضمن الوزن والعيار وكافة البيانات.

العروض الترويجية

أوضح أن عروض «زيرو مصنعية» غالبًا ما ترتبط بالذهب المستعمل، والذي لا يُنصح بشرائه، مؤكدًا أن المصنعية في الذهب المصري خاصة عيار 21 والجنيهات والسبائك تعد منخفضة مقارنة بالأسواق العالمية.

توقعات الأسعار

أشار إلى أن الأسواق العالمية تشهد حالة من عدم الاستقرار، خاصة بعد تعثر مفاوضات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، لافتًا إلى تراجع سعر الأوقية بنحو 25 دولارًا لتسجل 4720 دولارًا، وبلوغ عيار 21 محليًا 7160 جنيهًا، والجنيه الذهب 57,600 جنيه.

وأكد أن الأسعار الحالية تمثل فرصة جيدة للشراء، متوقعًا أن تتجاوز أسعار الذهب عالميًا حاجز 6000 دولار بنهاية العام، وفق تقديرات بنوك عالمية مثل UBS وSaxo Bank في حال استمرار حالة عدم اليقين.