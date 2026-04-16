الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي2026

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026
موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026
رشا عوني

تستعد وزارة الإسكان لطرح وحدات سكنية جديدة ضمن سكن لكل المصريين 8 ، ويكون هذا الطرح لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث يترقب آلاف الشباب موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والمترقب طرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة .

 

تفاصيل حجز شقق الإسكان2026 

يتضمن الطرح الجديد نحو 31،680 وحدة سكنية داخل المدن الجديدة، إلى جانب 4،336 وحدة بالمحافظات. كما يشمل جزءًا من الوحدات ضمن مشروعات “الإسكان الأخضر” التى تعتمد على معايير الاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب وحدات الإسكان الاجتماعى التقليدى.

ويستهدف المشروع فى المقام الأول محدودى الدخل، مع تخصيص عدد من الوحدات لمتوسطى الدخل وفق ضوابط محددة.

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

وعقب الإعلان عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 بالطرح الجديد، سيتم إتاحة رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026


من المتوقع أن يتم فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي2026 في نهاية أبريل الجاري أو بداية مايو المقبل، حيث أعلنت الوزارة مسبقاً عن فتح الحجز على موقع صندوق الإسكان والتعمير خلال النصف الأول من عام2026. 

ومن المنتظر فتح باب التقديم خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم الحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بالإضافة إلى إتاحته عبر منصة مصر العقارية.

خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن للراغبين في الحجز اتباع الخطوات التالية:

إنشاء حساب إلكتروني على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

إدخال البيانات الشخصية بدقة

استكمال استمارة الحجز الإلكترونية

سداد مقدم الحجز عبر وسائل الدفع المتاحة

رفع المستندات المطلوبة (بطاقة الرقم القومي - إثبات الدخل)

تقديم إيصالات السداد عبر مكاتب البريد

متابعة حالة الطلب إلكترونيًا حتى إعلان النتيجة

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي  2026  

حددت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي عددًا من الشروط الأساسية، جاءت كالتالي :  

أن يكون المتقدم مصري الجنسية. 

 ألا يقل العمر عن 21 عامًا.

 التقديم في محافظة محل السكن أو العمل.  

عدم الحصول مسبقًا على وحدة سكنية أو أرض مدعومة.

عدم الاستفادة من مشروعات إسكان اجتماعي سابقة.

الالتزام بحدود الدخل التي سيتم الإعلان عنها رسميًا.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2026

يشمل الطرح الجديد انتشار الوحدات السكنية في عدد كبير من المدن الجديدة والمحافظات، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن العمراني وتوسيع الرقعة السكنية.

ومن المقرر أن يتضمن الطرح الجديد ما يلي:

31 ألفاً و680 وحدة سكنية داخل المدن الجديدة.

4336 وحدة سكنية في المحافظات المختلفة.

13 ألفاً و968 وحدة ضمن مشروع الإسكان الأخضر المعتمد على معايير الاستدامة البيئية.

17 ألفاً و712 وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي التقليدي.
 

حجز شقق الإسكان الاجتماعي2026 موعد حجز شقق الإسكان2026 شروط حجز شقق الاسكان كراسة شروط شقق الاسكان سكن لكل المصريين 8

