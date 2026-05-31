القدس: رفع أعلام الاحتلال داخل الأقصى انتهاك واضح للقانون الدولي

أفادت محافظة القدس بأن رفع أعلام الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس استفزازية داخله، يندرج ضمن سياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة ومدروسة تقودها حكومة الاحتلال المتطرفة.

وأكدت المحافظة، في بيان، أن الاحتلال يسعى إلى فرض وقائع جديدة بالقوة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، ضمن مخطط استعماري متواصل يستهدف التقسيم المكاني والزماني المرفوض.

و أوضحت أن الاحتلال يهدف لتهويد المدينة وطمس هويتها الدينية والتاريخية، وتغيير طابعها القانوني والحضاري والديمغرافي، في انتهاك ومخالفة واضحة للقانون الدولي.

يشار إلى أن عشرات من المستوطنين، اقتحموا اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية الشرطة الإسرائيلية، ورفعوا أعلام دولة الاحتلال في محيط مسجد قبة الصخرة بحماية من شرطة الاحتلال.