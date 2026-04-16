وظائف المعهد القومي للاتصالات 2026.. الشروط وآخر موعد

وظائف المعهد القومي للاتصالات 2026.. أعلن المعهد القومي للاتصالات عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الجديدة خلال عام 2026، في خطوة تستهدف دعم الكوادر العلمية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما أثار اهتمام عدد كبير من الباحثين عن فرص عمل في القطاع الأكاديمي، خاصة مع تحديد شروط دقيقة للتقديم وآلية واضحة لاستقبال الطلبات.

تفاصيل وظائف المعهد القومي للاتصالات 2026

كشف الإعلان الرسمي عن طرح 12 وظيفة أكاديمية في عدد من تخصصات الهندسة المختلفة، مع التأكيد على ضرورة استيفاء جميع الشروط العلمية والإدارية المطلوبة، بما يضمن اختيار عناصر مؤهلة قادرة على الإسهام في تطوير العملية التعليمية والبحثية داخل المعهد، الذي يعد من أبرز المؤسسات المتخصصة في هذا المجال.

آخر موعد التقديم على وظائف المعهد القومي للاتصالات

أوضح المعهد أن اليوم الخميس 16 أبريل 2026 هو آخر موعد لتلقي طلبات التقديم، ما يضع المتقدمين أمام فرصة أخيرة لاستكمال المستندات المطلوبة والتوجه إلى مقر التقديم قبل انتهاء المهلة المحددة، خاصة في ظل الإقبال الملحوظ على هذه الوظائف.

شروط التقديم لوظيفة مدرس بالمعهد القومي للاتصالات

حدد المعهد مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في المتقدمين لشغل وظيفة مدرس، حيث يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ويتمتع بحسن السير والسلوك، وأن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس الهندسة في تخصصات الاتصالات أو الإلكترونيات أو الحاسبات من جامعة مصرية أو أجنبية معترف بها ومعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

كما يشترط الحصول على درجة الدكتوراه في نفس التخصص من جهة علمية معترف بها، مع ضرورة مرور مدة لا تقل عن 6 سنوات على الحصول على درجة البكالوريوس، وألا تزيد مدة الحصول على الدكتوراه عن 5 سنوات حتى تاريخ الإعلان، بالإضافة إلى الالتزام بكافة أحكام قانون تنظيم الجامعات واللوائح المنظمة للعمل الأكاديمي داخل المؤسسات التعليمية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف المعهد القومي للاتصالات

تضمن الإعلان قائمة مفصلة بالأوراق والمستندات التي يجب تقديمها، وتشمل استمارة التقديم التي يتم تحميلها من موقع المعهد وملؤها يدويا، إلى جانب صورة من شهادة البكالوريوس وبيان التقديرات، وصور من شهادتي الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي.

كما تشمل المستندات أصل شهادة الميلاد المميكنة، وصحيفة حالة جنائية حديثة موجهة إلى المعهد، وعدد 4 صور شخصية حديثة، وصورة من كارنيه نقابة المهندسين، إلى جانب تقديم 3 نسخ معتمدة من رسالة الدكتوراه، و3 خطابات توصية علمية تتضمن تقييما واضحا للقدرات التعليمية والبحثية للمتقدم.

ويتطلب التقديم أيضا تقديم موقف التجنيد للذكور أو الخدمة العامة للإناث، مع ضرورة إرفاق موافقة جهة العمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة أو تقديم إقرار بعدم العمل، بالإضافة إلى بيان حالة وظيفية معتمد للعاملين يتضمن تفاصيل الإجازات والجزاءات والإعارات.

مكان وطريقة التقديم على الوظائف

أوضح المعهد أن التقديم يتم بشكل يدوي من خلال تسليم الطلبات والمستندات إلى إدارة الموارد البشرية بمقر المعهد القومي للاتصالات داخل القرية الذكية، مبنى B147، الكيلو 28 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية، وهو ما يتطلب من المتقدمين الالتزام بالحضور الشخصي لتقديم الملفات كاملة قبل انتهاء الموعد المحدد.

إقبال متزايد على الوظائف الأكاديمية في قطاع الاتصالات

تعكس هذه الوظائف اهتماما متزايدا من الكوادر الشابة بالعمل الأكاديمي في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا، خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع، ما يجعل فرص العمل داخل المؤسسات التعليمية المتخصصة هدفا للعديد من الباحثين عن الاستقرار المهني والتطور العلمي.