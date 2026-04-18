أكد وزير الرعاية الاجتماعية السوداني، أن عدد النازحين يتراوح بين 8 و9.5 مليون نازح داخل البلاد.، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال وزير الرعاية الاجتماعية السوداني: “ضعف التمويل واستهداف البنى التحتية أبرز التحديات التي تواجهنا”.



وأضاف:"نسعى لتوفير سبل كسب العيش للمواطنين وتعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع الدولي".

وتابع وزير الرعاية الاجتماعية السوداني: فقدنا 5 ملايين وظيفة بسبب الحرب في السودان ، وهناك فجوة بين التمويلات والاحتياجات الحالية".

وأكمل وزير الرعاية الاجتماعية السوداني: "نناشد المنظمات الأممية والمجتمع الدولي أن تسعى لسد الفجوة بين الاحتياجات والتمويلات".