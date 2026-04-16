مرصد الأزهر: أزمة السودان أكبر مأساة نزوح عالمية.. وثلاث سنوات من المعاناة المنسية

سلط مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في دولة السودان، مؤكداً أن البلاد تعيش "مأساة منسية" مع مرور ثلاث سنوات على اندلاع النزاع.

وصف المرصد في بيان رسمي الوضع في السودان بأنه يمثل أكبر أزمة نزوح شهدها العالم في التاريخ الحديث، حيث اضطر حوالي 14 مليون شخص لمغادرة منازلهم، وهو ما يعادل نزوح مواطن من بين كل أربعة سودانيين.

وتشير الأرقام إلى وجود 9 ملايين نازح داخل الأراضي السودانية، بينما عبر 4.4 مليون لاجئ الحدود إلى دول الجوار بحثاً عن الأمان، وسط تزايد ملحوظ في معدلات الهجرة نحو أوروبا بنسبة بلغت 232%.

وتطرق المرصد إلى الأوضاع المعيشية القاسية، حيث يواجه السودانيون شبح الجوع والفقر مع وجود 34 مليون شخص بحاجة ماسة لدعم إنساني عاجل.

كما يعاني 21 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم 6.3 مليون يعيشون في ظروف توصف بالقاسية جداً، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر لتشمل 70% من إجمالي عدد السكان، مما ينذر بكارثة اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد.



وفيما يخص الأطفال، حذّر المرصد من أن حوالي 4.2 مليون طفل سوداني يواجهون سوء التغذية الحاد، من بينهم 825 ألف طفل في حالة حرجة تهدد حياتهم بشكل مباشر.

وكشف البيان عن واقع مأساوي لوصول 58 ألف طفل إلى دول الجوار "بمفردهم" دون ذويهم، وهم يعانون من صدمات نفسية وجروح جسدية عميقة جراء ما شهدوه من أهوال النزاع المسلح.

كما رصد البيان الفظائع التي شهدتها مدينة "الفاشر"، مشيراً إلى مقتل نحو 6000 شخص خلال ثلاثة أيام فقط، مع تسجيل 11 ألف مفقود بزيادة قدرها 40% خلال العام الأخير.

وعلى الصعيد الصحي، أكد المرصد تعطل ما بين 70% إلى 80% من البنية التحتية الصحية في مناطق النزاع، مما يضع عوائق هائلة أمام المصابين والناجيات من العنف في الوصول إلى الخدمات الطبية والقانونية الضرورية.



