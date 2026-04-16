ديني

شيخ الأزهر لـ أمير رومانيا: تلاقي السياسات العالمية مع أخلاق الدين يوقف مآسي البشرية

شيخ الأزهر يستقبل أمير رومانبا
شيخ الأزهر يستقبل أمير رومانبا
عبد الرحمن محمد

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الخميس، الأمير رادو أمير رومانيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ونشر قيم السلام والتعايش الإنساني.

وأكد شيخ الأزهر خلال اللقاء أن العالم اليوم أحوج ما يكون إلى البحث عن الوسائل التي تجمع الشعوب وتُقَرِّب بينها، خاصة في ظل التوقيت العصيب الراهن الذي نرى فيه السياسات العالمية الكبرى وهي تبث مشاعر الكراهية والاحتقان بين الشرق والغرب.

وأوضح فضيلة الإمام الأكبر أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في الصراع بين الأديان، بدليل انفتاح الأزهر المستمر على مختلف الكنائس الشرقية والغربية، مثل الفاتيكان وكنيسة كانتربري ومجلس الكنائس العالمي.

وأشار إلى أن المعضلة الأساسية تكمن في إيجاد طريق تتلاقى فيه السياسات العالمية الكبرى مع أخلاق الدين وتعاليمه السامية، مصرحاً بأنه حينما لا يُستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية أو استعمارية، تتعانق الأديان ويحدث تعايش حقيقي وملموس بين أتباعها.
وأعرب الدكتور أحمد الطيب عن حزن الأزهر الشريف البالغ جراء الجرائم التي تُرتكب في قطاع غزة وفلسطين، وما يمارس من قسوة ضد الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.
وأكد أن الأزهر يُعوِّل على الحكماء وأصحاب الضمير الحي من القادة وصُنّاع القرار حول العالم للتصدي لهذه المأساة الإنسانية التي عجز العالم عن إيجاد حل عادل لها، وسط صمت مطبق من المؤسسات العالمية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.
وفي إطار الدور الدعوي والتعليمي للأزهر، أبدى فضيلته استعداد المؤسسة لتقديم 10 منح دراسية للجالية المسلمة في رومانيا لدراسة الإسلام الصحيح وعلوم اللغة العربية بجامعة الأزهر.
كما وجه بدراسة إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية في رومانيا لخدمة المسلمين هناك وتسهيل تعلمهم لغة القرآن الكريم، بما يضمن نشر الفكر الوسطي المستنير.


من جانبه، عبر أمير رومانيا عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، مثمناً جهود فضيلته في إحلال السلام العالمي ونشر ثقافة الأخوة الإنسانية.
وأكد الأمير رادو أن انفصال السياسة عن توجهات الدين، وافتقاد المثل العليا في المجتمعات الغربية، كان سبباً أساسياً في النزاعات التي يشهدها العالم الآن، مشيراً إلى نهج بلاده في دعم السلام بالشرق الأوسط وتقديم الرعاية الصحية لعدد من أطفال غزة في المستشفيات الرومانية.

وفي ختام الزيارة، أهدى الأمير رادو فضيلة الإمام الأكبر نسخة من ترجمة معاني المصحف الشريف إلى اللغة الرومانية، تعبيراً عن تقدير بلاده للدين الإسلامي واعتزازها بالعلاقة التاريخية التي تجمع رومانيا بالأزهر الشريف كمنارة للعلم والسلام.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ترشيحاتنا

أرشيفية

الجيش اللبناني يستعد لإقامة جسر جديد على ضفاف الليطاني

صورة أرشيفية

رغم دفع الرسوم.. تراجع 20 سفينة عن عبور مضيق هرمز بعد قرار إيراني مفاجئ

صورة أرشيفية

كأس العالم 2026.. أسعار النقل تشعل غضب الجماهير في الولايات المتحدة

بالصور

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

شعار شيفروليه
شعار شيفروليه
شعار شيفروليه

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد