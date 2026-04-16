تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار ورياح تضرب هذه المناطق اليوم
بدوي: السهام البترولية نقلت 4.7 مليار لتر منتجات وحققت نموا بنسبة 27% خلال 2025
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم السبت.. فيديو
مصرع تاجر مواشى بطلق نارى خلال مشاجرة بنجع حمادى
وزير الخارجية يناقش مع مديرة مركز سياسات الهجرة سبل تعزيز التعاون
المرشد الإيراني: مستعدون لإلحاق هزائم مريرة جديدة بالأعداء
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلاً بحرياً قرب عُمان
أبو العينين: لابد من تغيير آليات اتخاذ القرار وتمثيل العالم الثالث بمجلس الأمن
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
رويترز عن مصادر بحرية: إطلاق نار على سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
ديني

عضو كبار العلماء بالأزهر يتسلم جائزة الملك فيصل لعام 2026

عبد الرحمن محمد

تسلم الدكتور محمد محمد أبو موسى، أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، جائزة الملك فيصل العالمية في فرع "خدمة الإسلام" لعام 2026، وذلك في حفل مهيب شهد تكريم القامات العلمية التي أثرت المكتبة الإسلامية والعربية بإنتاجها الفكري المتميز.
وجاء في شهادة براءة الجائزة، أن قرار هيئة جائزة الملك فيصل بمنح هذا الوسام الرفيع للدكتور أبو موسى جاء بعد الاطلاع على نظمتها ومحاضر اجتماعات لجنة الاختيار، والتي خلصت إلى استحقاقه للجائزة نظير مسيرة علمية حافلة بالعطاء والتدقيق في علوم اللغة العربية وبلاغة القرآن الكريم.
مسيرة حافلة بـ 30 مؤلفاً و300 مجلس علمي بالجامع الأزهر
 

واستندت لجنة الاختيار في حيثيات قرارها إلى مبررات علمية رصينة، تصدرها الإنتاج الفكري الغزير للدكتور أبو موسى، والذي تجاوز 30 مؤلفاً تخصصياً في علوم اللغة العربية والبلاغة، أصبحت مرجعاً أساسياً لطلاب العلم والباحثين في شتى بقاع الأرض. 

كما أشارت اللجنة إلى دوره الريادي كعضو مؤسس في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومشاركاته الفاعلة في كبرى الندوات والمؤتمرات العلمية الدولية التي تعنى بالهوية العربية والإسلامية.
ولم يقتصر التكريم على الجانب التأليفي فحسب، بل أبرزت براءة الجائزة الدور التعليمي الميداني للدكتور أبو موسى، والمتمثل في عقده لأكثر من 300 مجلس علمي في رحاب الجامع الأزهر الشريف، كرسها لشرح وتحليل كتب التراث وتيسير علوم البلاغة والنقد لطلبة العلم، مما أعاد الروح لمدارس الأدب والبلاغة التقليدية برؤية أكاديمية معاصرة.

جامعة الأزهر تهنئ "شيخ البلاغيين"
من جانبه، تقدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بخالص التهنئة والمباركة للدكتور محمد أبو موسى، مؤكداً أن هذا التتويج العالمي ليس مجرد تكريم شخصي، بل هو إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات مؤسسة الأزهر الشريف، ودليل على ريادة علمائه في المحافل الدولية.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن فوز الدكتور أبو موسى—الذي يلقب بـ "شيخ البلاغيين"—يعد رسالة تقدير لمدرسة الأزهر العلمية التي ترفع لواء اللغة العربية وعلومها، وتبرهن على قدرة أساتذة الجامعة على حصد أرفع الجوائز العالمية في مختلف فروع العلم والمعرفة، لتبقى راية الأزهر خفاقة في خدمة الدين واللغة.

 

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

رغم دفع الرسوم.. تراجع 20 سفينة عن عبور مضيق هرمز بعد قرار إيراني مفاجئ

صورة أرشيفية

كأس العالم 2026.. أسعار النقل تشعل غضب الجماهير في الولايات المتحدة

السلطات تحقق بعد صدم سيارة مجموعة من الأشخاص في ملبورن

حادث أمني.. سيارة تصدم مارة في أستراليا ومقتل أحد المشاة

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد