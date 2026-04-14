قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خسائر فادحة.. روسيا تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
دخل العناية للمرة الثانية.. تدهور الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم
الذروة الخميس.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الانخفاض
برلماني: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة خطوة مهمة لإصلاح تشريعي متكامل
قوانين الأحوال الشخصية.. توجيهات الرئيس السيسي ثورة تشريعية لحماية الأسرة
بالتعاون مع خبير عالمي.. نجاح جراحة دقيقة بالوجه والفكين بمستشفى المحلة العام
وزير الخارجية يلتقى برئيس جمهورية تتارستان لبحث تعزيز التعاون الثنائي
مصدر لبناني يكشف الهدف من المفاوضات مع الاحتلال في واشنطن
الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا الاتحادية وتتارستان
وزير الخارجية السوداني يتفقد سير إمتحانات أبناء الجالية بالقاهرة
الرئيس الإيراني: الدبلوماسية هي المسار المفضل لحل النزاعات
اتحاد الكرة يكشف كواليس أزمة جلسة استماع الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
ديني

مرصد الأزهر: قفزة في وتيرة العمليات الإرهابية بوسط إفريقيا خلال مارس 2026

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر
إيمان طلعت

كشفت إحصائية حديثة لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن تحول مقلق في المشهد الأمني بإقليم وسط إفريقيا خلال شهر مارس 2026؛ حيث سجل النشاط الإرهابي تصاعدًا واضحًا من ناحية عدد العمليات وانتشارها الجغرافي مقارنة بشهر فبراير الماضي.

وتأتي هذه الزيادة في ظل استمرار محدود لجهود المواجهة العسكرية، مما يعكس اتجاهًا نحو التوسع الكمي للعمليات مع تراجع نسبي في حدة الخسائر البشرية المسجلة.

ووفقًا لبيانات المرصد، قفز عدد العمليات الإرهابية خلال مارس إلى 11 عملية، مقارنة بـ3 عمليات فقط في فبراير، مسجلةً زيادة كبيرة بلغت نحو 73%، وهو ما يؤشر على عودة النشاط الإرهابي بوتيرة متسارعة داخل الإقليم.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع العددي، أظهرت الإحصائية مفارقة في أعداد الضحايا، حيث سقط 18 قتيلاً و2 من المصابين، بانخفاض قدره 25% عن شهر فبراير الذي سجل 24 قتيلاً.

كما لفت التقرير إلى غياب حالات الاختطاف تماماً خلال مارس، بعد أن سجل الشهر السابق 19 حالة، مما يرجح حدوث تغيير في التكتيكات الميدانية للتنظيمات.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت الكونغو الديمقراطية على النصيب الأكبر من التهديدات، بنسبة بلغت 90.9% من إجمالي النشاط الإقليمي؛ حيث تعرضت لـ 10 عمليات إرهابية أسفرت عن مقتل 17 شخصًا. 

وفي المقابل، سجلت تشاد عملية واحدة بنسبة 9.1%، أدت إلى مقتل مدني واحد وإصابة 2 آخرين، وفي مؤشر على انحصار التهديد في نطاقات معينة، لم تشهد الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى أي عمليات إرهابية خلال هذا الشهر، مما يعكس تمركز النشاط الإرهابي بشكل شبه كامل داخل الأراضي الكونغولية.

على صعيد المكافحة، فقد أظهر التقرير استمرارًا لمحدودية الاستجابة العسكرية التي لا تتناسب مع تصاعد الهجمات؛ حيث سجل شهر مارس عملية عسكرية واحدة فقط نفذها الجيش التشادي، وأسفرت عن مقتل 8 عناصر إرهابية.

ووفق رؤية مرصد الأزهر لمكافحة التطرف فإن هذه المعادلة اللافتة - ارتفاع العمليات مقابل انخفاض الضحايا واختفاء الاختطاف - تشير إلى تحول التنظيمات نحو هجمات أقل كثافة لكنها أكثر تكرارًا، ضمن استراتيجية استنزاف طويلة الأمد تهدف إلى إرباك الأجهزة الأمنية والحفاظ على التواجد الميداني دون الدخول في مواجهات شاملة.

وفي ختام تحليله، حذر المرصد من أن تراجع وتيرة العمليات العسكرية قد يمنح التنظيمات فرصة لإعادة ترتيب صفوفها وتعزيز قدراتها، خاصة في البيئات الجغرافية المعقدة التي توفر ملاذات آمنة.

وأكد أن نمط "الاستنزاف منخفض الحدة" يستدعي تبني مقاربة أمنية أكثر فاعلية، ترتكز على تكثيف العمليات الاستباقية، وتعزيز التنسيق الإقليمي بين دول الإقليم، والارتقاء بكفاءة العمل الاستخباراتي لقطع الطريق أمام محاولات التمدد الإرهابي.

العمليات الإرهابية بوسط إفريقيا الاستنزاف إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

احمد مجاهد

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

حالة الطقس

تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

فضل قراءة القرآن الكريم يوميا.. وهذه آثار هجره

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر: قفزة في وتيرة العمليات الإرهابية بوسط إفريقيا خلال مارس 2026

جانب من الحفل

وزير الأوقاف يشهد ختام المسابقة الوطنيةلحفظ وتلاوة القرآن الكريم بالفلبين

بالصور

سر ورق الكرنب على الثدي والرأس والقدم ..شاهدى ماذا يحدث لجسمك؟

سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة.. وصفة خطيرة لتحضيرها في البيت مثل المطاعم

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

تأمين 10 آلاف جنيه.. تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات حكومية في الجيزة

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد