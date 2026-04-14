وزير الأوقاف يشهد ختام المسابقة الوطنيةلحفظ وتلاوة القرآن الكريم بالفلبين

شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف يرافقه السفير نادر زكي، سفير مصر لدى الفلبين، حفل ختام المسابقة الوطنية الحادية والخمسين لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بالعاصمة الفلبينية مانيلا؛ ومراسم توزيع الجوائز والتكريم للفائزات والفائزين.

أقيمت المسابقة هذا العام تحت شعار: «القرآن: نور وهداية للأمة»، برعاية رسمية من الوزير الدكتور صابودين عبد الرحيم – رئيس اللجنة الوطنية لمسلمي الفلبين، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية الوطنية، والممثلين الدبلوماسيين، تقديرًا لأهمية المسابقة التي يشارك في تصفياتها النهائية ٣٥ متسابقًا، بواقع ١٧ من الإناث و١٨ من الذكور من مختلف أنحاء الفلبين.

وقد تشرفت الفائزة بالمركز الأول في المسابقة في فرع الإناث بإهداء الجائزة والتكريم من الدكتور أسامة الأزهري، وأعقب ذلك تكريم مماثل للفائز الأول في المسابقة في فرع البنين.

يذكر أن الفائز بالمركز الأول في الفرعين يحظيان بالترشيح الرسمي من اللجنة الوطنية للمشاركة في المسابقة الدولية للقرآن الكريم التي تقام في ماليزيا أكتوبر القادم.